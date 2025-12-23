Velik interes gospodarstva za sodelovanje pri obrambi in varnosti

Na javni poziv družbe Dovos za izkaz interesa za sodelovanje pri vzpostavitvi ali razširitvi zmogljivosti na področju obrambe, varnosti in odpornosti se je prijavilo 162 interesentov, od tega 120 posameznih družb in 42 konzorcijev. Dovos bo v prihodnjih mesecih izvedel vsebinsko analizo prejetih prijav, so sporočili iz družbe.

Družba za obrambo, varnost in odpornost (Dovos) je poziv za zbiranje nezavezujočega interesa za vzpostavitev ali širitev zmogljivosti na področjih obrambe, varnosti in odpornosti objavila 24. oktobra. To je bila prva konkretna aktivnost podjetja Dovos, ustanovljenega septembra letos.

Šlo je za poziv informativne narave, ki ni predstavljal javnega razpisa ali ponudbe, namenjen je bil zgolj ugotavljanju interesa in zmogljivosti potencialnih partnerjev, s katerimi bi Dovos kot soinvestitor sodeloval pri razvoju projektov za povečanje odpornosti, samooskrbe in tehnološke suverenosti države.

Izražen interes slovenskega gospodarstva na razpisu, tako pravi Dovos po ponedeljkovem izteku poziva, potrjuje veliko zanimanje podjetij za sodelovanje v projektih, usmerjenih v krepitev nacionalne odpornosti, tehnološke suverenosti ter dolgoročne varnosti države.

Želeli so prepoznati potencialne partnerje

Dovos je želel z razpisom prepoznati potencialne partnerje za sodelovanje pri projektih na področju obrambe, varnosti in odpornosti. Prednostna področja so vključevala tehnologije večnamenske rabe in rešitve za odpornost, brezpilotne sisteme in zaščito pred njimi, mobilnost in večnamensko logistično podporo, kibernetsko varnost, umetno inteligenco in digitalne tehnologije, zapolnjevanje kritičnih vrzeli, protizračno-raketno obrambo in senzoriko ter vesolje in satelitske komunikacije.

Naložbene pobude so morale izkazovati jasen tržni potencial in vzdržnost poslovnega modela, usklajene so morale biti s strateškimi prioritetami države, EU in zveze Nato in biti v pozni razvojni ali predindustrijski fazi oz. v proizvodnji. Ob tem so morale omogočati kapitalsko vstopanje Dovosa kot soinvestitorja ob zasebnih lastnikih oziroma vlagateljih ter vključevati elemente suverenosti, tehnološke dodane vrednosti in odpornostne komponente (npr. strateške zaloge, zamenjava uvoza, kritična oskrba itd.).

Dovos bo z morebitnimi izbranimi interesenti sodeloval z vstopom s kapitalskim vložkom v manjšinski ali večinski delež ali z ustanovitvijo skupne ali projektne družbe z dogovorjenimi deleži in upravljanjem. Odločitev o tem bo sicer predmet nadaljnjih faz postopka. O njih bo Dovos, kot so zagotovili danes, javnost redno obveščal.

Dovos je gospodarska družba v stoodstotni lasti države, ki deluje kot državni investicijski instrument na področjih obrambe, varnosti in odpornosti. Vodi jo Matej Špragar, poslovodstvu pa se bo januarja pridružil Matej Miklavčič.