TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Avtorji:
D.K., STA

Sreda,
17. 12. 2025,
17.56

Sreda, 17. 12. 2025, 17.56

1 ura, 6 minut

Bruselj z milijardnim vložkom v Evropski obrambni sklad za leto 2026

Avtorji:
D.K., STA

Andrius Kubilius, komisar za obrambo, Evropska komisija | Foto Reuters

Foto: Reuters

Evropska komisija v Evropski obrambni sklad, namenjen raziskavam in razvoju na področju obrambe, za leto 2026 vlaga milijardo evrov, so danes sporočili v Bruslju. Po besedah komisarja za obrambo Andriusa Kubiliusa si namreč komisija pri inovacijah in izgradnji zmogljivosti na obrambnem področju prizadeva za skupni pristop Evrope.

"Evropa mora okrepiti sodelovanje na področju obrambe, pri čemer je Evropski obrambni sklad ključni temelj za ta prizadevanja. Že šestič vlagamo znatna sredstva v spodbujanje in podpiranje raziskav in razvoja na področju pomembnih obrambnih zmogljivosti," je dejal Andrius Kubilius.

"Skupne prednostne naloge spreminjamo v skupne zmogljivosti," je dodal.

Kot so ob tem navedli pri komisiji, je Evropski obrambni sklad (EDF) od začetka delovanja leta 2021 s skupno približno štirimi milijardami evrov podprl 224 projektov, povezanih z raziskavami in razvojem na obrambnem področju.

V prihodnjem letu bodo iz sklada financirali 31 skupnih projektov s področij ključnih obrambnih zmogljivosti, tehnologij prihodnosti in obrambnih inovacij, ki so jih kot prednostna področja določile članice EU.

obramba Evropska unija Andrius Kubilius
