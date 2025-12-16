V začetku letošnjega leta sta se ločila slovenska glasbenica in pevka Eva Hren in podjetnik Gregor Fras, so poročale Slovenske novice. Novico o ločitvi para je javnost izvedela šele nedavno, nihče izmed njiju pa ločitve ni javno komentiral in obešal na veliki zvon.

Hren je nagrajena glasbenica in kitaristka

Eva Hren je znana slovenska akademska glasbenica in kitaristka, ki je svoje glasbene korake začela v skupini Katrinas, kot samostojna izvajalka pa nastopa pri različnih projektih. Leta 2019 je zmagala na 43. festivalu Popevke, kot ena izmed tekmovalcev pa je nastopila tudi v priljubljeni oddaji Znan obraz ima svoj glas.

Fras je v začetku leta aktivno vstopil v politiko

Gregor Fras je znan podjetnik, ki je v poslovni svet vpet že več kot četrt stoletja. Najbolj znan je kot ustanovitelj in direktor podjetja Noordung, ki se ukvarja z razvojem naprednih urbanih električnih koles z inovativnim dizajnom in tehnologijo. Podjetje je prejelo tudi več nagrad, med njimi sta German Design Award in naziv oblikovanje leta 2022, so poročale Slovenske novice.

Fras je tudi direktor v podjetju Kolektiv, od začetka letošnjega leta pa je kot član zelene stranke Vesna vstopil v politiko. V začetku decembra je svet stranke Vesna, ki se bo predstavila tudi na prihodnjih parlamentarnih volitvah, Frasa imenoval za generalnega sekretarja stranke.

"Nalogo prevzemam v zelo dinamičnem obdobju, pred državnozborskimi volitvami in v času intenzivnega povezovanja z Levico. Prav tu vidim eno ključnih nalog – graditi mostove med nekoliko različnimi političnimi kulturami in idejami ter iskati tisto, kar nas lahko poveže v močnejšo skupno zgodbo," je ob tem povedal Fras.

Kaj je vzrok za ločitev glasbeno-podjetniškega para, ni znano, saj nihče izmed njiju ločitve še ni javno naslovil.

