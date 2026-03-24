24. 3. 2026,
Torek, 24. 3. 2026, 15.12

Urška Klakočar Zupančič z javnim ljubezenskim pismom Boru Zuljanu

"Jaz sem se že pred časom odločila za ljubezen. Ker na koncu je to vse, kar šteje," je ob romantični fotografiji zapisala Urška Klakočar Zupančič.

Foto: Mateja Jordovič Potočnik/FB Urška Klakočar Zupančič

Aktualna predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, ki po nedeljskih državnozborskih volitvah ni bila izvoljena v parlament, je v nedeljo zvečer, takoj po razglasitvi rezultatov, na omrežju Facebook napovedala umik iz politike, dva dneva po volitvah pa objavila tudi javno ljubezensko pismo svojemu izbrancu Boru Zuljanu, znanemu kitaristu skupine Šank Rock. Zahvalila se mu je za podporo v času delovanja v politiki in dodala, da se je odločila za ljubezen, "ker na koncu je to vse, kar šteje".

"Dragi Bor, težko leto je za nama. Polno zlobnih jezikov, laži, tesnobe, izkrivljenih podob, slabših odločitev, tudi solz. Hodila sva naprej, vendar nisva vedela, ali bova zmogla premagati vse ovire. Hrepenela sva po samoti," je zapisala v uvodu.

Spotkast Urška Klakočar Zupančič
Trendi Urška Klakočar Zupančič: Živali me niso nikoli obsojale #Spotkast

Navedla je, da je trpelo delo obeh. "Trpela je tvoja glasba in trpelo je moje ustvarjanje. Vedel si, da mi je bilo delovanje v politiki v zadnjem letu zelo neprijetno. Žaljenje, neprestane intrige, izključevanje in tudi 'kaznovanje' za neposlušnost. To je cena, ki jo je v politiki treba plačati za načelnost. Zato si ne ti ne jaz nisva želela nadaljevanja in tudi neprestanega obmetavanja z blatom, včasih celo nepredstavljive vulgarnosti. Pa si kljub temu razumel, da sem nekatere stvari morala storiti, ker sem si želela boljše prihodnosti. Z vedenjem, da bom na koncu odšla iz sveta, v katerega nikoli nisem spadala."

Klakočar Zupančič je v družbi Bora Zuljana v štabu Gibanja Svoboda spremljala rezultate volitev.

Klakočar Zupančič je dala prednost ljubezni 

Klakočar Zupančič se je tako pred politiko odločila dati prednost ljubezni. "Jaz sem se že pred časom odločila za ljubezen. Ker na koncu je to vse, kar šteje." 

Za konec se je svojemu izbrancu še posebej zahvalila. "Hvala, da mi stojiš ob strani. In hvala, ker ceniš, da ti sama stojim ob strani. Težko leto je za nama. Pa sva ga preživela. Hvala, da si," je zapisala in sklenila, da je prav njen izbranec najlepša stvar, ki se ji je zgodila v tem obdobju življenja.

Skupaj od lanskega aprila 

Primorski glasbenik je zvezo s Klakočar Zupančič potrdil lani aprila. "Poslovno sva sodelovala precej časa, zbližala sva se šele nekaj mesecev po tem, ko sem zaradi določenih dogodkov v svojem zasebnem življenju sprejel nekatere težje odločitve," je takrat dejal.

V času njenega predsedovanja DZ se je z njo večkrat pojavil v javnosti in jo spremljal tudi na državnih prireditvah.

Zuljan je predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič večkrat spremljal na državnih prireditvah. Za naš medij pa je tik pred volitvami povedal, da ga partnerica informira tudi o politiki. 

Skupaj smo ju ujeli na Prešernovem trgu v Ljubljani.

Urška Klakočar Zupančič
Novice Klakočar Zupančič oddala glas na predčasnem glasovanju
Urška Klakočar Zupančič
Novice Klakočar Zupančič: Nisem si mislila, da je kdo tako podel
Spotkast Urška Klakočar Zupančič
Novice Urška Klakočar Zupančič sporočila, kaj bo počela v prihodnosti
parlament
Novice Kdo od vidnih dosedanjih poslancev je ostal brez sedeža v parlamentu?
