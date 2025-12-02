Po nekaj mesečnem zatišju in številnih (tudi neresničnih) govoricah okoli zveze nekdanjega slavnega športnega para, je zdaj postalo tudi uradno: nekdanja profesionalna tenisačica Ana Ivanović je vložila zahtevo za ločitev od Bastiana Schweinsteigerja.

Nekdanja tenisačica Ana Ivanović je okoli devet let po pravljični poroki v Benetkah tudi uradno vložila zahtevo za ločitev od Bastiana Schweinsteigerja, je poročal nemški časnik Bild.

O koncu zakona in razhodu so začeli špekulirati spomladi, kasneje je zvezdnica to potrdila

Številne govorice o koncu zakona med nekoč sanjskim športnim parom so vzniknile letos spomladi, kasneje pa je nekdanja teniška igralka tudi potrdila konec zakona z nekdanjim nemškim nogometašem. Poleti so zaokrožile tudi fotografije nekdanjega nogometaša v družbi nove partnerke, povezovali pa so ga s številnimi dekleti.

Po poročanju časopisa Bild naj bi bila razlog za ločitev slavnega športnega para prav nova ženska v življenju Bastiana Schweinsteigerja. Poleti je časopis objavil fotografije 41-letnika, na katerih se je za roko držal z neznanko na plaži na Majorki - le nekaj metrov stran od družinske vile, kjer sicer Ana Ivanović živi s tremi sinovi.

Nekdanja zakonca imata skupaj tri otroke

Ana Ivanović in Bastian Schweinsteiger sta bila par od leta 2014, zvezo pa sta javno potrdila okoli pol leta kasneje. Po poročanju Bilda je bil Schweinsteiger že od malih nog zaljubljen v Ivanovićevo in se je zaradi nje celo razšel s svojim dolgoletnim dekletom. Sledila je romantična poroka leta 2016 v Benetkah, v skoraj devet let trajajočem zakonu pa so se jima rodili trije sinovi: Luka (rojen marca 2018), Leon (rojen avgusta 2019) in Theo (rojen maja 2023).