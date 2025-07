Ana povlekla radikalno potezo: To je storila Bastianu

Ana Ivanović je s svojega računa odstranila vse zasebne fotografije para. Ostali so le oglasi, ki jih je skupaj z Bastianom Schweinsteigerjem posnela za modno znamko Brax, piše nemški medij Gala.

Buren teden za Ano Ivanović

Kot je znano, se je že nekaj časa ugibalo, da je v zakonu med 40-letnim nekdanjim nemškim nogometašem in 37-letno nekdanjo srbsko tenisačico nekaj hudo narobe.

Ta teden so mediji objavili fotografije Schweinsteigerja in njegove nove ljubezni, na Majorki živeče Bolgarke Silve Kapitanov. To je verjetno spodbudilo Ano, da je javno potrdila ločitev.

Na njenem računu na Instagramu, ki ga spremlja okoli 1,5 milijona ljudi, so samo še njuni skupni oglasi za modno znamko: