Ana Ivanović uživa v samskem življenju

Potem ko je pred nekaj meseci odjeknila novica, da se po devetih letih ločujeta nekdanji nemški nogometaš Bastian Schweinsteiger in nekdanja teniška zvezdnica Ana Ivanović, ta z objavami na svojih družbenih omrežjih dokazuje, da v samskem življenju več kot očitno uživa.

Tako se je nekdanja srbska teniška igralka pred kratkim mudila v Firencah, kjer je uživala v družbi svojih prijateljic. Iz mesta, ki slovi kot zibelka renesanse, je objavila vrsto fotografij in zapisala, da je v času z njenimi prijateljicami "res uživala". "To bi se moralo zgoditi že zdavnaj," je dodala.

"Lepa Ana, lepa mama, lepa dekleta", "Kakšna lepotica, rdeča obleka ti res pristaja" in "Tvoj bivši mož Bastian se ne zaveda, kaj je izgubil" je le nekaj komentarjev njenih sledilcev, ki so veseli, da je Ana Ivanović po ločitvi od nekdanjega nogometaša tako nasmejana in srečna.

Nastavlja se sončnim žarkom

Kot je razvidno iz njenih objav, 37-letnica kljub poletni vročini skrbi tudi za svojo telesno pripravljenost, trenira kar na domačem vrtu, vseeno pa si privošči tudi čas za počitek. Prejšnji konec tedna je z otroki in prijatelji čas preživljala na plaži, kjer se je nastavljala sončnim žarkom, s fotografijami pa je razveselila tudi svoje oboževalce.

Novica, da je zakona Ane Ivanović in Bastiana Schweinsteigerja po devetih letih konec, je v nemških medijih zaokrožila sredi aprila, razšla pa naj bi se že dva meseca prej. Poročila sta se leta 2016, skupaj pa imata tri sinove – Luko, Leona in še enega dečka, njegovega imena pa javnosti nista razkrila.

