Natalija Verboten z družino že vrsto let najlepše poletne dopuste preživlja na Pagu, kjer v objemu morja najde svoj mir in trenutke brez stresa. Z oboževalci redno tudi deli fotografije s plaže in iz zasebnega življenja, za revijo Lady pa je razkrila, kako je videti bivanje v njihovem brezskrbnem počitniškem raju, ter odgovorila na vprašanje, zakaj na plaži ne odvrže zgornjega dela kopalk.

"Naš plan je, da nimamo plana. Kot že zadnjih nekaj let na otoku Pagu z družino preživljam najlepše poletne dopuste," je za revijo Lady povedala Natalija Verboten, ki dodaja, da poletne dni preživljajo v družbi že razširjene družine v njim zelo ljubem kampu, kjer si povrnejo moči za nadaljnje delo in izzive.

Pevka tudi rada deli estetske fotografije s plaže. Ob zadnji je tako vprašala svoje sledilce: "1. bolj resna ali 2. nasmejana, katera vam je boljša?"

Kot dodaja, so njihovi počitniški dnevi spontani in potekajo brez urnika. Zjutraj se ponavadi odpravijo na padel in si pripravijo zajtrk, če je huda vročina, je morje zanje pravi naslov, v manj sončnih dneh pa s kolesi raziskujejo Novaljo in okoliške kraje. Ne zmoti jih niti dež, takrat kartajo in igrajo družabne igre. Kot dodaja Verboten, so večeri rezervirani za sproščene pogovore in smeh.

Poletja si ne zna predstavljati brez knjige

Oseminštiridesetletna Natalija, ki ji izoblikovano postavo zavidajo veliko mlajša dekleta, je za revijo Lady povedala tudi, da se na plažo nikoli ne odpravi brez kopalk, brisače in sončnih očal, prav tako ni tip osebe, ki bi poležaval in se sončil na plaži. "Razen če imam pri sebi dobro knjigo, brez tega si poletja res ne znam predstavljati," je še povedala za revijo in odgovorila tudi na vroče vprašanje, ki si ga zastavljajo mnogi, in sicer ali se kdaj sonči zgoraj brez.

Zgornjega dela kopalk na plaži ne odvrže

"Ne, hvala. Pa ne zato, ker bi imela predsodke, temveč zato, ker se na plaži rada izognem dodatni pozornosti," je še Verboten v smehu razkrila za revijo Lady. Na dopustu pa si pevka zabavne glasbe in podjetnica tudi rada privošči solate na mnogotere načine, raznovrstno morsko hrano in sadež, ki jo najbolje predstavlja. "Če bi morala izbrati sadje, ki me predstavlja, bi izbrala sočno in sladko lubenico," še poudari Verboten.

