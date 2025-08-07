Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

K. M.

Četrtek,
7. 8. 2025,
18.27

Četrtek, 7. 8. 2025, 18.27

Kako se gibajo cene ležalnikov na hrvaški obali? Od 28 do 120 evrov.

Novinarji hrvaškega portala Net.hr so preverili cene ležalnikov vzdolž hrvaške obale.

Novinarji hrvaškega portala Net.hr so preverili cene ležalnikov vzdolž hrvaške obale.

Foto: Pixsell/Dusko Marusic

Poležavanje na ležalniku v Rovinju stane do 95 evrov, od Kvarnerja do Istre pa boste za dva ležalnika in senčnik plačali povprečno 30 evrov. Medtem v dubrovniškem baru na plaži navaden ležalnik stane 120 evrov, poroča hrvaški portal Net.hr.

Američanka je bila že pred dvema letoma osupla nad cenami ležalnikov na Hvaru. Takrat je bilo na idiličnem hrvaškem otoku zanje treba odšteti 40 evrov na dan. "Resda dobite vzmetnico, senčnik in brisačo, pa vendarle," je takrat dejala vplivnica. 

Slovak: Raje ležim na kamenčkih in kupim pivo za 45 evrov 

Novinarji hrvaškega portala Net.hr so cene ležalnikov vzdolž hrvaške obale preverili tudi letos. Kot so zapisali, je v Moščeniški Dragi za dva ležalnika in senčnik treba odšteti 28 evrov.

Novinarji Net.hr so naleteli na Slovake, ki so ob takšni ceni rekli, da raje ležijo na kamenčkih. "Nočemo plačati 30 evrov za dva ležalnika. Trije smo in bi plačali 45 evrov samo za ležalnike. Raje bomo kupili pivo za 45 evrov. Prijetno in dobro je," je dejal Martin iz Slovaške.

Ležanje na ležalniku v Rovinju medtem stane do 95 evrov, od Kvarnerja do Istre pa je za dva ležalnika in senčnik treba plačati povprečno 30 evrov.

"To je velika vsota denarja za dve minuti. Zdi se malo pretirano, kajne? Če kdo želi plačati, v redu," je dejal Giuseppe iz Italije.

V Novem Vinodolskem dva ležalnika staneta deset evrov, medtem ko v Medveji toliko stane en ležalnik. 

Prinesemo svojega 

Tako turisti kot domačini se znajdejo in prinesejo svoje. "Včasih smo najemali, saj je moja mama malo starejša, zato ne more vstati. Ampak potem smo se odločili, da prinesemo svojega," je povedala Karmela.

V Ičićih en ležalnik stane 25 evrov. Čeprav je večina praznih, se tisti, ki so najeli ležalnike, ne pritožujejo."Na Hrvaškem stanejo malo več od povprečja, na Madžarskem pa so se vse cene zvišale, tako da je relativno," je dejal Madžar Balint.

