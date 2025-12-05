Last minute ideje za Miklavževa darila

Peti december pride hitreje kot prva zimska poledica. Med službo, treningi, šolskimi bazarji in sezonskimi prehladi kar naenkrat ugotovimo: "Joj, jutri je Miklavž!" Prvi izmed dobrih mož pride nekako po tiho in marsikatere starše zaloti nepripravljene in v zadregi, kaj podariti svojemu malčku.

Ampak ta nenadnost in improvizacija sta pravzaprav del čara. Še sam Miklavž je verjetno kdaj presenečen, kako hitro se leto obrne. Čisto lahko si predstavljamo, da si tudi sam nastavi ne enega, ampak kar pet opomnikov in kljub temu vsaj enega presliši.

Miklavž: NE POZABI NA DARILA!

Miklavž je drugačen od drugih dobrih mož

Čeprav nas decembra obiščejo kar trije dobri možje, ima Miklavž v slovenskih domovih prav poseben status. Ni najglasnejši, ne prihaja z vrečami razkošnih daril, nima sani, niti severnih jelenov. Pa vendar je Miklavžev večer 5. decembra za družine in malčke zelo poseben. Miklavž ni samo obdarovalec, je živ košček naše dediščine. V nasprotju s hrupnejšim prihodom Božička ali dedka Mraza je pri njem poudarek na skromnosti, vrednotah in navadi, da se pridnost nagradi.

Večer, ki ga otroci nikoli ne pozabijo

Miklavža spremljajo parklji – kosmati, rogati, glasni in nepozabni. S svojo pojavo in glasnim rožljanjem podčrtajo simboliko praznika. V njih je zajeta starodavna ideja ravnotežja: nič ni samo belo ali črno. Kontrast med dobrim Miklavžem in nagajivimi parklji, med svetlobo in temo, daje slovenskim Miklavževim sprevodom poseben, arhaično čaroben značaj. Tudi zato je Miklavžev večer čudovita izkušnja, ki je samo ena v letu in je otroci nikoli ne pozabijo. Gotovo se tudi vi še živo spomnite kakšnega izmed obiskov Miklavža in parkljev iz svojih najbolj rosnih let.

Foto: Spar Slovenija d.o.o.

Kaj Miklavž danes prinese pridnim otrokom?

Miklavž nikoli ni nosil velikih vreč, natrpanih z darili. Njegova darila niso razkošna, temveč simbolična. Tradicionalno je prinašal le jabolka, oreščke, suho sadje, kakšno čokoladico ali čokoladnega Miklavža in, seveda, simbolno šibo. Marsikje po Sloveniji ni smel manjkati niti sveže pečen parkelj. Toda časi se spreminjajo in v Miklavževo obdarovanje se čedalje bolj vključujejo tudi slikanice, igrače, barvice, sestavljanke – stvari, ki spodbujajo otroško ustvarjalnost in domišljijo. Kaj torej izbrati za svojega malčka?

Podprite tradicijo, ne da bi jo razvodenili

Rešitev za Miklavževo obdarovanje, ki bo v skladu s simboliko praznika, je preprosta: izberemo manj, a premišljeno. Darilo za Miklavža je lahko: nekaj ustvarjalnega, nekaj izobraževalnega, nekaj, kar ne spodbuja pretiravanja, nekaj, kar nagradi trud in pridnost.

Skromni dobri mož Miklavž bi vas gotovo podprl v izbiri daril, ki spodbujajo otroško domišljijo, ustvarjalnost in motorično spretnost.

Za več idej, kaj bi lahko Miklavž podaril vašemu malčku ali malčici, prelistajte Sparov katalog igrač in pri izbiri upoštevajte zlato pravilo: nekaj, kar ne zavzame pol sobe, ne razpade po dveh urah in v otroku prebudi veselje, ne naveličanosti.

Foto: Spar Slovenija d.o.o.

Naročnik oglasnega sporočila je Spar Slovenija, d. o. o.