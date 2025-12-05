Ingebrigtsen ne bo nastopil na EP v krosu

Olimpijski prvak v teku na 5000 m, norveški atlet Jakob Ingebrigtsen, ne bo nastopil na evropskem prvenstvu v krosu 14. decembra na Portugalskem. Trikratni norveški prvak v krosu se raje osredotoča na naslednjo sezono, je sporočila Evropska atletika.

"Jakob Ingebrigtsen je imel v zadnjih tednih zelo dobro obdobje višinskih treningov in se je odločil, da bo preskočil evropsko prvenstvo v krosu, da bi se lahko popolnoma osredotočil na sezono 2026," je v izjavi, ki jo je objavila Evropska atletika, dejal Erlend Slokvik, športni direktor norveške atletske zveze.

Po spomladanski poškodbi ahilove tetive se Ingebrigtsen soočil s praktično porazno sezono 2025. Dvakratni svetovni prvak (5000 m leta 2022 in 2023) in dvakratni olimpijski prvak (1500 m leta 2021, 5000 m leta 2024) je na svetovnem prvenstvu v Tokiu septembra izpadel v kvalifikacijah za 1500 m, na 5000 m pa je končal daleč od najboljšega na 10. mestu.

