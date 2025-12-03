Do konca leta izkoristite popust na pametne ure Huawei Watch GT 6

Do 31. decembra si zagotovite vrhunske pametne ure Huawei Watch GT 6 s posebnim popustom 30 evrov. To je odlična priložnost, da si priskrbite tehnologijo, ki združuje eleganten dizajn, napredno funkcionalnost in skrb za zdravje. Obenem imejte v mislih, da so pametne ure podjetja Huawei nadvse zaželjeno darilo za najdražje.

Najnovejše pametne ure Huaweia so ustvarjene za občutek svobode in lahkotnosti, ne glede na to, ali raziskujete naravo, skrbite za svoje zdravje ali pa preprosto iščete zanesljivega spremljevalca v vsakodnevnem življenju. Združujejo sodoben dizajn in vrhunsko funkcionalnost serije GT, natančen satelitski sprejemnik ter izjemno dolgo življenjsko dobo baterije, ki doseže do 21 dni!

Foto: Huawei

Izdelane so iz kakovostnih materialov, kot so safirno steklo, titanovo ohišje letalske kakovosti in dno iz nanokristalne keramike, kar zagotavlja vzdržljivost in prefinjen izgled. Večji zaslon v primerjavi z lanskim modelom prinaša živahno in jasno vizualno izkušnjo, svetilnost do tri tisoč kandel pa omogoča odlično berljivost tudi na močnem soncu. Model Watch GT 6 Pro je na voljo z različnimi paščki, tkanim rjavim, elegantnim kovinskim srebrnim ali črnim paščkom iz fluoroelastomera, kar omogoča, da ura pristaja tako poslovnim kot športnim in potovalnim priložnostim.

Foto: Huawei

Nadgrajen sistem za določanje položaja Sunflower zagotavlja natančne podatke satelitskega sprejemnika, kar je ključnega pomena pri športnih aktivnostih, kot so tek, kolesarjenje ali pohodništvo. Sprejemnik meri hitrost, razdaljo in nadmorsko višino, kar omogoča natančno sledenje treningu in varno orientacijo tudi na neznanih terenih. Tako je popolno natančno sledenje zagotovljeno tako v mestnem okolju kot pri raziskovanju oddaljenih območij.

Serija Watch GT 6 uporablja napreden sistem TruSense, ki z večdimenzionalnim zaznavanjem skrbi za zdravje srca in ožilja ter celovit pregled zdravja telesa in duha. Funkcija beleženja spremenljivosti srčnega utripa (HRV) omogoča boljše razumevanje okrevanja po treningu, spremljanje počutja pa uporabniku, nudi vpogled v fizično in čustveno stanje, z opomniki in predlogi za izboljšanje zdravja. Napredni algoritmi združujejo podatke o vadbi, spanju, čustvenem stanju in srčni dejavnosti, kar omogoča razvoj trajnostnih navad in boljše razumevanje sprememb v telesnem stanju.

Foto: Huawei

Na voljo sta dva modela: večji 46-milimetrski z do 21-dnevnim delovanjem in manjši 41-milimetrski z do 14-dnevnim delovanjem, prilagojen nežnejšim ženskim zapestjem. Ne glede na to, ali uro nosite vsak dan ali jo vzamete na daljše potovanje, se lahko zanesete na njeno zanesljivo delovanje.

Nove pametne ure Huawei Watch GT 6 združujejo napredno tehnologijo, eleganten dizajn in funkcionalnost, ki podpira zdrav življenjski slog in raziskovanje na prostem ter delujejo v povezavi z vsemi telefoni s sistemom Android ali iOS. Ne glede na to, ali ste športni navdušenec ali vsakdanji uporabnik, boste našli popolnega, zanesljivega in sofisticiranega spremljevalca. Ponudba velja do 31. decembra oziroma do razprodaje zalog. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na pooblaščene prodajne partnerje podjetja Huawei.

Foto: Huawei

O podjetju Huawei Consumer Business Group Huaweievi izdelki in storitve so na voljo v več kot 170 državah in jih uporablja tretjina svetovnega prebivalstva. Huawei je po svetu vzpostavil že 14 raziskovalnih in razvojnih centrov, tudi v Nemčiji, na Švedskem, v Rusiji, Indiji in na Kitajskem. Huawei Consumer Business Group je ena od Huaweievih treh poslovnih enot in ima pod okriljem pametne telefone, tablične računalnike, osebne računalnike, nosljive naprave, storitve v oblaku in drugo. Huaweieva globalna mreža je zgrajena na več kot 30 letih strokovnega znanja in izkušenj v telekomunikacijski industriji in je posvečena zagotavljanju najnovejših tehnoloških rešitev uporabnikom po vsem svetu. Za več informacij prosimo, obiščite: consumer.huawei.com/si Spremljajte nas: Facebook YouTube Instagram

Naročnik oglasnega sporočila je HUAWEI.