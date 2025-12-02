Ne marate cimeta? Potem so te čokoladne rolice odlična alternativa.

December je tu in z njim tudi peka dobrot, ki jih s seboj prinaša ta praznični mesec. Med najbolj priljubljenimi so zagotovo cimetove rolice, a ker cimet ni vsem ljuba začimba, smo našli okusno alternativo. To so čokoladne rolice, ki vas bodo s svojo mehkobo in bogatim okusom zagotovo navdušile. V nadaljevanju članka vam razkrivamo recept, ki je popoln za praznične dni.

Sestavine

Testo:

500 gramov bele moke

250 mililitrov mlačnega mleka

60 gramov stopljenega masla

1 jajce

1 rumenjak

80 gramov sladkorja

1 vaniljev sladkor

7 gramov suhega kvasa

ščep soli

Nadev:

120 gramov masla sobne temperature

100 gramov rjavega sladkorja

40 gramov kakava v prahu

100 gramov nasekljane temne čokolade

Postopek

Priprava testa:

V večjo skledo vlijte mlačno mleko ter vanj vmešajte sladkor in kvas. Pustite deset minut, da se kvas aktivira. Dodajte jajce, rumenjak, stopljeno maslo, moko, sol in vaniljev sladkor. Zamesite mehko, elastično testo (ročno ali v mešalniku). Pokrijte in pustite vzhajati vsaj eno uro, da se volumen podvoji.

Priprava nadeva:

Maslo sobne temperature zmešajte z rjavim sladkorjem in kakavom v enotno pasto. Na koncu vmešajte še koščke temne čokolade.

Valjanje in oblikovanje:

Vzhajano testo razvaljajte v velik pravokotnik, približno pol centimetra debeline. Enakomerno premažite z nadevom. Tesno zvijte v rolo in narežite na od 10 do 12 enakih kosov.

Drugo vzhajanje:

Rolice položite v pekač, obložen s papirjem za peko, pri tem pa med njimi pustite malo prostora. Pokrijte in pustite vzhajati še 40 minut.

Peka:

Pečico segrejte na 180 stopinj Celzija. Rolice pecite približno 25 minut, dokler niso zlatorjave in dišeče.

