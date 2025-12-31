Pri uporabi pirotehnike se je hudo poškodoval 20-letnik

Na območju policijske postaje Ljubljana Moste se je v torek v nočnem času s pirotehniko hudo poškodoval 20-letnik. Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, je bil hudo poškodovan po roki, njegovo življenje pa naj ne bi bilo ogroženo. Policisti vse okoliščine dogodka in izvor pirotehnike še preverjajo.

Ob tem opozarjajo, da lahko nepremišljena, neprevidna uporaba pirotehničnih izdelkov, namenjena zgolj nekaj sekundam zabave, posameznike zaznamuje za vse življenje. Med drugim lahko povzroči opekline, raztrganine rok, poškodbe oči, posledice so lahko tudi usodne. Poleg tega je zelo moteča za živali in onesnažuje okolje, zato njeno uporabo policija odsvetuje.

Tistim, ki se uporabi pirotehnike ne morejo upreti, pa svetujejo, da jo uporabljajo varno in uvidevno, torej tako, da to ne moti in ne ogroža drugih, ter ob upoštevanju vseh zakonskih omejitev in navodil proizvajalca. Pirotehničnih sredstev naj nikar ne kupujejo od preprodajalcev na tržnicah, bolšjih sejmih ali drugje na ulicah, prav tako naj ne kupujejo izdelkov, ki jih posamezniki prodajo po družabnih omrežjih. Ti izdelki večinoma niso testirani, vprašljivi so materiali, iz katerih so narejeni. Izkušnje pa kažejo, da je njihova uporaba zelo nevarna.

Starši, nadzorujte otroke

Na policiji starše, skrbnike, učitelje in vzgojitelje prosijo, naj opozarjajo na nevarnosti in možne posledice. Pirotehnične izdelke, ki jih mladoletniki lahko uporabljajo, naj uporabljajo le pod nadzorom staršev ali skrbnikov.

"Otroci in mladoletniki radi eksperimentirajo, preizkušajo svoje sposobnosti in pogum. S spreminjanjem pirotehničnega izdelka in nepazljivo uporabo se bistveno poveča možnost poškodb. Z lastno iznajdljivostjo lahko dosežejo, da nedolžen izdelek postane nevaren," opozarjajo policisti ter starše in skrbnike pozivajo, da jim takšne "inovativnosti" ne dovolijo, saj so posledice lahko usodne.

Na ljubljanski policijski upravi so pri tem spomnili, da je uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, dovoljena le v času od 26. decembra do 1. januarja. Pri tem je treba upoštevati, da teh izdelkov ni dovoljeno uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih potniškega prometa in na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve.

Prepovedana je tudi predelava pirotehničnih izdelkov zaradi povečanja učinka, uporaba v drugih predmetih, lastna izdelava pirotehničnih izdelkov ter preprodaja. Že od leta 2008 pa je povsem prepovedana prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije F2 in F3, katerih glavni učinek je pok. Za kršitve posameznika je predpisana globa od 400 do 1200 evrov, pri tem se izdelek tudi zaseže.

Kljub opozorilom veliki zasegi

Kljub opozorilom pa policisti v decembrskem času še vedno zasežejo veliko pirotehničnih izdelkov. Kočevski policisti so prejšnji vikend na območju Kočevja zasegli več kosov pirotehnike, ki jih je metal oče v pričo svojih mladoletnih otrok. Skupno so mu zasegli več kot 70 kosov pirotehnike, zoper njega pa bodo podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Domžalski policisti, ki so jih v torek obvestili o metanju petard v Trzinu, so mladoletniku zasegli dva pirotehnična izdelka kategorije F3. Zoper njega pa bodo podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

O zasegih pirotehnike poročajo tudi s Policijske uprave Koper. V torek zvečer so v Hrvatinih dva 13-letnika zalotili pri metanju petard. Prvemu so zasegli 86 različnih petard z glavnim učinkom poka, drugemu pa eno. V Bertokih so 14-letniku zasegli sedem petard kategorije F2.

V Sv. Antonu so obravnavali skupino mladostnikov. Enemu 15-letniku so zasegli eno petardo, drugemu pa dva paketa po 50 kosov in devet posamičnih petard. Šlo je za pirotehniko razreda P1, F2 in F3.

V Spodnjih Škofijah pa so imeli v postopku 18-letnika, ki je metal petarde. Ko je zagledal policiste, je začel bežati, a so ga zaustavili. Ker se upiral, so zanj uporabili prisilna sredstva. V postopku so mu zasegli 230 petard razreda F2.