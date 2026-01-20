Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

St. M., STA

Policisti zaradi prejete grožnje iz goriške srednje šole evakuirali dijake

Pri pregledu policisti niso našli eksplozivnega sredstva, aktivnosti pa še vedno potekajo, so sporočili s PU Nova Gorica.

Pri pregledu policisti niso našli eksplozivnega sredstva, aktivnosti pa še vedno potekajo, so sporočili s PU Nova Gorica.

Foto: Shutterstock

V eni izmed srednjih šol na Goriškem so danes okoli 9. ure prejeli grožnjo o domnevni nastavitvi eksplozivnega sredstva. Na kraj so odšli policijske patrulje in kriminalisti, ki so zavarovali okolico in zgradbe ter evakuirali dijake in zaposlene.

Pri pregledu policisti niso našli eksplozivnega sredstva, aktivnosti pa še vedno potekajo, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.

Kot so navedli, so vsi pristojni organi po obvestilu nemudoma ukrepali, vsi postopki policije in drugih državnih organov potekajo skladno z veljavnimi varnostnimi protokoli.

Policija nadaljuje preiskavo vseh okoliščin varnostnega dogodka, so sporočili s PU Nova Gorica.

