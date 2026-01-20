Srhljivo dejanje na Grenlandiji: to so Danci počeli tamkajšnjim dekletom

Te dni so vse oči uprte v Grenlandijo, kjer čakajo na naslednjo potezo Donalda Trumpa, ki je napovedal, da bo največji otok tako ali drugače postal del ZDA. Grenlandci se ne dajo, saj raje živijo pod Danci, ki pa niso bili vedno prijazni do svojega avtohtonega prebivalstva, Inuitov. Obujamo zgodbo iz preteklosti, ki je prizadela na tisoče tamkajšnjih deklet in žensk, dokončen epilog pa bo dosegla šele letos.

Medtem ko je bila Evropa v šestdesetih letih prejšnjega stoletja zaposlena s povojnim razvojem in dvigom življenjskega standarda, je Grenlandija doživljala enega najbolj kontroverznih demografskih eksperimentov v sodobni evropski zgodovini. Pod krinko modernizacije in socialne oskrbe so danske oblasti med Inuiti izvajale sistematično kontracepcijo.

Brez njihove vednosti in soglasja ter brez možnosti izbire so tisočim dekletom in mladim ženskam vstavili maternične vložke. Cilj ni bilo zdravje, temveč zmanjšanje števila rojenih otrok. Danes se ta primer vse pogosteje primerja s praksami prisilne sterilizacije v drugih delih sveta in velja za eno najtemnejših poglavij v odnosu med Dansko in Grenlandijo.

Nekatera dekleta stara le 12, 13, 14 let

V drugi polovici 20. stoletja je Grenlandija doživela hitro rast prebivalstva. Povprečna ženska je imela od šest do sedem otrok, kar je bilo v tradicionalnih arktičnih skupnostih običajno in funkcionalno. Toda z vidika Köbenhavna je to postala težava, saj so danske oblasti menile, da Grenlandija ekonomsko ne more vzdržati takšne rasti, da vse to zahteva preveč državnih naložb in da je Grenlandijo treba modernizirati po evropskem modelu.

Ocenjuje se, da je v nekem trenutku na Grenlandiji maternični vložek imelo vstavljen od 35 do 50 odstotkov vseh žensk v rodni dobi, pogosto brez kakršnekoli informirane privolitve. Foto: Guliverimage Namesto vlaganja v infrastrukturo, izobraževanje in lokalni razvoj so se odločili za nadzor nad prebivalstvom. Najbolj znan in najtežji del tega programa je bil izveden v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so zdravstveni delavci deklicam in ženskam množično vstavljali maternične vložke. V mnogih primerih so bila dekleta stara 12, 13 ali 14 let, njihovi starši pa o tem niso bili obveščeni. Tudi ženske niso vedele, kaj so jim vstavili v telo, saj so jim vse te postopke predstavili kot rutinske preglede.

Ocenjuje se, da je v nekem trenutku na Grenlandiji maternični vložek imelo vstavljen od 35 do 50 odstotkov vseh žensk v rodni dobi, pogosto brez kakršnekoli informirane privolitve.

Ženska telesa so postala orodje politike

Kolonialna logika programa je bila jasna. Inuiti so bili v uradnih dokumentih pogosto prikazani kot neodgovorni, slabo izobraženi in nesposobni načrtovanja družine. Ta odnos je upravičeval odločitve, ki so bile sprejete namesto njih, vključno z najintimnejšimi – o rojstvu otrok –, ženska telesa pa so postala orodje državne politike.

Posledice so bile hitre in uničujoče. Rodnost na Grenlandiji je strmo padla, v nekaterih skupnostih pa leta ni bilo rojstev. Številne ženske so utrpele trajne zdravstvene posledice, imele so težave s plodnostjo in psihološke travme, razvile so globoko nezaupanje v zdravstveni sistem.

Odškodnino bodo začele prejemati leta 2026

Šele desetletja pozneje je Danska uradno priznala, da je bil program napačen in neetičen. Začele so se preiskave, nekatere ženske pa so zahtevale odškodnino zaradi kršitev človekovih pravic.

Danska premierka Mette Frederiksen se je lani septembra na Grenlandiji srečala s prizadetimi ženskami in podala uradno opravičilo Danske.

Kot piše The Guardian, so konec leta 2025 žrtve razglasile zmago v svojem pravnem boju proti danski vladi, potem ko je bilo potrjeno, da bodo upravičene do odškodnine.

Danski parlament in vlada sta dosegla dogovor, ki približno 4.500 grenlandskim ženskam daje pravico, da iz sklada zahtevajo 40 tisoč evrov. Sklad in sistem odškodnin naj bi začela veljati leta 2026, ženske pa morajo predložiti verodostojne dokaze, da je bil postopek izveden brez njihove vednosti ali soglasja.

Vendar so do tega sklepa prišli šele po triletni pravni bitki 143 žensk, ki so vložile tožbo, v kateri so zahtevale enako odškodnino za bolečino in trpljenje, ki so jih utrpele.

Ženske: Naš aktivizem se je izkazal za učinkovitega

Grenlandske ženske torej niso dobile klasične sodne odločbe s sodnim nalogom, da mora Danska plačati odškodnino, temveč so dosegle pravni uspeh z dogovorom in vzpostavitvijo sistema odškodnin, ki jim omogoča, da prejmejo odškodnino za kršitev svojih pravic in uradno priznanje škode, ki so jo utrpele.

Bula Larsen, ena od žensk, ki so tožile vlado zaradi zgodovinske zlorabe, je dejala, da je dolžnost politikov, da jim izplačajo odškodnino, pa če jim je to všeč ali ne.

Kot je povedala, je bila stara 14 let, ko ji je upravnik doma v Paamiutu na jugozahodu Grenlandije brez kakršnekoli razlage rekel, naj gre v bolnišnico, kjer so ji proti njeni volji vstavili kontracepcijsko spiralo.

"Naš aktivizem z javnimi nastopi in intervjuji se je izkazal za učinkovitega. Začeli smo ga leta 2022 z dajanjem intervjujev in zdaj, v treh letih, smo prejeli opravičilo in odškodnino za bolečino in trpljenje," je dejala Larsen.

Danska je Grenlandijo kot kolonijo upravljala do leta 1953, nadzor nad njenim zdravstvenim sistemom pa ohranila do leta 1992.