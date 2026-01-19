Projekt, ki je prepričal še Zorana Dragića. Bežigrajska petka izstopa kot zelena soseska z edinstveno zgodbo investitorja, vrhunsko gradnjo in odgovornim odnosom do okolja.

Trajnost, prepletena z nadstandardom. Brezkompromisna kakovost. Lokalni strokovnjaki z osebnim pristopom. Na kratko: to je Bežigrajska petka. Oaza miru v živahnem mestu nastaja na edinstveni lokaciji za Bežigradom, ki združuje povezanost s ključno infrastrukturo in hkrati odmik od mestnega vrveža.

Soseska poleg visokokakovostnih izbranih materialov in domišljene arhitekture, ki v ospredje postavlja povezanost z naravo, izstopa tudi po izjemni energetski učinkovitosti – dosega standarde visokih razredov, kar pomeni ne le nižje stroške bivanja, temveč tudi manjši ogljični odtis in s tem bolj odgovoren odnos do narave.

Kvalitetna zasnova projekta in priložnost za dolgoročno stabilno naložbo sta prepričala tudi vrhunskega košarkarja Zorana Dragića, ki se je Bežigrajski petki pridružil kot soinvestitor.

Edinstvena mikrolokacija, kjer dom postane tudi pametna naložba

Bežigrajska petka ponuja redko ravnovesje – mirno zatočišče v sožitju z naravo, hkrati pa bližino ključne mestne infrastrukture. Do mestnega središča je tako le deset minut vožnje s kolesom, obvoznica je oddaljena manj kot kilometer, Letališče Jožeta Pučnika pa le 28 kilometrov. V neposredni bližini so trgovine, banka, pošta, lekarna, vrtec in kar dve osnovni šoli – mednarodna Danile Kumar, oddaljena le 600 metrov, ter Montessori osnovna šola. Manj kot dva kilometra oddaljena je še British International School of Ljubljana.

Sprostitvene kotičke nudijo bližnja parka, številne kavarne ter sprehajalne poti ob Savi in bližina izhodiščne točke za Rašico.

Da Bežigrajska petka ni le visokokakovosten dom, temveč tudi pametna naložba, med drugim kažejo podatki GURS: cene stanovanj na tem območju so se v zadnjem letu zvišale za 14,5 %, v primerjavi z letom 2020 pa celo za 54,3 %, kar presega povprečno rast v Ljubljani (52,3 %). Zaradi stalne rasti vrednosti in razvojnega potenciala je to lokacija, kjer dom in dolgoročna investicija postaneta eno.

Soseska, ki brezkompromisno prioritizira stanovalca

Medtem, ko trg večinoma prioritizira maksimizacijo izrabe parcele, Bežigrajska petka izstopa z vodilom: manj, a bolj kakovostno. Investitor Andrej Ramovž, ki je na mikrolokaciji odraščal, se je tako odločil za gradnjo 96 enot, kar je skoraj 30 odstotkov manj, kot bi bilo sicer dovoljeno.

Ramovž se je projekta lotil kot domačin, ki želi ustvariti sosesko, kjer sta v ospredju varnost, zasebnost in dobro počutje prebivalcev: “Nadstandard pri Bežigrajski petki ne pomeni le kakovostna arhitekturna zasnova in uporaba kakovostnih materialov, temveč udobje in varnost, ki ju dosegamo s popolno ograjenostjo soseske. Lastnosti projekta bodo za lastnika predstavljale vrednost ne le zdaj, ampak tudi v prihodnosti,” poudarja investitor.

Bežigrajska petka bo tako popolnoma ograjena, dostop bo omogočen le stanovalcem. Večina blokov bo imela le največ dve stanovanji na etažo, dva vhoda v večino vila blokov, in dvigala, ki bodo služila največ sedmim stanovanjem.

Terasne enote bodo imele neposreden dostop do stanovanj, kar je v mestnih soseskah prava redkost. To pomeni manjšo obrabo, večje udobje in večjo zasebnost – ključnega pomena za sodobnega mestnega prebivalca, ki si želi funkcionalnost, estetiko, mir in varnost.

Dodatna prednost soseske je nadpovprečno število parkirnih mest na stanovalca.

Vrhunska tehnologija, izbrani materiali in detajli, ki ustvarjajo dom

V Bežigrajski petki bodo uporabljeni materiali visoke kakovosti, ki jih je osebno odobril investitor Andrej Ramovž. Med njimi so trislojna pasivna lesena in lesena/ALU okna znamke Marles z velikimi steklenimi površinami, ki zagotavljajo izjemno zvočno in toplotno izolacijo, protivlomna vrata za večjo varnost, ter talno gretje in hrastov parket večjih dimenzij za udobno bivanje.

Terasna stanovanja in enote z atriji so že opremljena z bioklimatskimi napravami, ki omogočajo optimalno bivanje ob vsakem letnem času. Na terasah je že predpriprava za jacuzzije, kar bo omogočalo maksimalno udobje in užitek na prostem, prav tako so terase in atriji pripravljeni za vgradnjo letnih kuhinj. Lože so opremljene z naprednimi screen rolo senčili vrhunske blagovne znamke Roltek, ki zagotavljajo popolno zasebnost, pri tem pa ne omejujejo čudovitega razgleda.

Notranjost stanovanj bo opremljena z najsodobnejšimi klimatskimi sistemi in prezračevanjem, ki skozi vse leto zagotavljajo prijetno bivalno okolje. Kopalnice bodo zasnovane z visokokakovostnimi keramičnimi ploščicami.

Sožitje z naravo, zasnovano z mislijo na prihodnost

Bežigrajska petka poleg visokokvalitetne zasnove združuje tudi energijsko učinkovite rešitve, vključno s priklopom na vročevod, ki omogoča optimalno rabo energije skozi vse leto. Energetsko učinkovite rešitve bodo Bežigrajski petki prislužile energetsko izkaznico visokih razredov in s tem manjši ogljični odtis ter odgovoren odnos narave.

Projekt izstopa z premišljeno krajinsko arhitekturo, ki vključuje domiselne zasnove skupnih zelenih površin, dostopnim le stanovalcem in teras. Na terasah bodo skrbno izbrane rastline, ki niso zgolj estetske, ampak tudi funkcionalne – vključujejo napreden sistem za namakanje, ki omogoča optimalno rabo vode in ohranjanje zdravja rastlin skozi vse leto.

Do vselitve prebivalcev bo opravljena tudi rekonstrukcija cest v neposredni bližini za zagotavljanje večje udobnosti, lokacija pa sicer leži na protipoplavnem območju.

Izkušeni lokalni strokovnjaki združeni v ustvarjanje nadstandarda

Za zasnovo Bežigrajske petke je investitor Andrej Ramovž, ki je osebno vpleten v vse ključne odločitve, izbral preverjene domače strokovnjake.

Arhitekturni koncept je delo biroja Počivašek–Petranovič, ki je oblikoval odprte, svetle bivalne prostore z namenom kar največjega izkoristka naravne svetlobe in razgledov.

Stanovanja v višjih etažah nudijo poglede na Šmarno goro, Kamniške Alpe ter okoliške gozdove, medtem ko pritlične enote vključujejo atrije in prostorne terase za sproščeno bivanje na prostem.

Gradnjo na ključ izvaja podjetje VG5, zanesljiv izvajalec z bogatimi izkušnjami na področju gradnje objektov višjega razreda. Nad projektom bdi Jože Misson iz podjetja GEA Consult, priznan po natančnosti in visokih standardih kakovosti.

Prilagodljivi poslovni prostori z ločenim dostopom

Projekt Bežigrajska petka ne ponuja le vrhunskih stanovanj, temveč vključuje tudi sodobne poslovne prostore, zasnovane za izvajanje mirnih dejavnosti, vključno z zdravstvenimi storitvami.

Poslovni prostori se nahajajo izključno v objektu E5, ki umeščen najbolj severno v sklopu soseske. Dostop do poslovnih prostorov je omogočen z zunanje, severne strani objekta, neposredno s ceste, izven ograjenega bivalnega dela. S tem je stanovalcem zagotovljena popolna zasebnost in varnost, hkrati pa poslovnim uporabnikom nemoten, udoben dostop.

Skupna površina poslovnih prostorov znaša 860 kvadratnih metrov in omogoča prilagoditev v štiri do osem manjših enot. Za nemoteno poslovanje je zagotovljeno nadpovprečno število parkirnih mest v podzemni garaži, kar omogoča enostaven dostop tako zaposlenim, kot tudi strankam.