Danska bo danes nadaljevala diplomatska prizadevanja glede teženj predsednika ZDA Donalda Trumpa po zavzetju njenega avtonomnega ozemlja Grenlandija. Obrambni minister Troels Lund Poulsen se bo skupaj z grenlandsko zunanjo ministrico Vivian Motzfeldt mudil na sedežu Nata, zunanji minister Lars Lokke Rasmusen pa v Londonu.

Pomembnejši dogodki dneva:



7.14 Danska bo nadaljevala diplomatska prizadevanja glede Grenlandije

Danski obrambni minister Poulsen in grenlandska zunanja ministrica Motzfeldt se bosta danes v Bruslju sestala z generalnim sekretarjem zveze Nato Markom Ruttejem, ki je v nedeljo o varnostnih razmerah na Grenlandiji in Arktiki govoril s Trumpom.

Predstavniki danske vlade bodo hkrati nadaljevali diplomatska usklajevanja z evropskimi zaveznicami o odzivu na grožnje ameriškega predsednika z uvedbo carin na uvoz iz osmih evropskih držav, ki so na Grenlandijo v okviru misije Arktična odpornost v minulih dneh poslale manjše število vojakov.

O odzivu, ki bi lahko vključeval uvedbo carin na uvoz ameriškega blaga v vrednosti več kot 90 milijard evrov v EU ali sprožitev instrumenta unije za zaščito pred gospodarsko prisilo, so že v nedeljo razpravljali predstavniki članic EU. Po navedbah predsednika Evropskega sveta Antonia Coste, ki bo do konca tedna sklical izredni vrh EU na temo Grenlandije, so se strinjali, da bi carine spodkopale transatlantske odnose.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je medtem v nedeljo zvečer o napetostih v zvezi z Grenlandijo govorila s šefom Nata ter voditelji Francije, Združenega kraljestva, Nemčije in Italije. "Vedno bomo ščitili naše strateške ekonomske in varnostne interese," je ob tem zapisala na družbenem omrežju X.