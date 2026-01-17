Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K.

Sobota,
17. 1. 2026,
10.15

3 minute

Slovenska vojska Grenlandija

Vlada sprejela odločitev o napotitvi dveh častnikov na Grenlandijo

R. K.

Slovenska vojska, predstavitev kontingenta pred odhodom na misijo na Baltik. Poček. | Foto Bojan Puhek

Foto: Bojan Puhek

Vlada je na dopisni seji sprejela odločitev o sodelovanju dveh častnikov Slovenske vojske pri načrtovanju in izvedbi mednarodne vojaške vaje Arctic Endurance pod vodstvo Kraljevine Danske, so sporočili z vlade.

Vaja bo predvidoma potekala na Grenlandiji, namen sodelovanja Slovenije je podpora pri krepitvi regionalne varnosti, so sporočili z vlade. 

V skladu s tretjim odstavkom 84. člena Zakona o obrambi Vlada RS odloča o sodelovanju Slovenske vojske pri izvrševanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah, ter sprejema letne načrte usposabljanja vojske izven države in tujih vojaških enot v Republiki Sloveniji v skladu z mednarodnimi pogodbami.

Slovenija ima s Kraljevino Dansko sklenjen Memorandum o stikih na vojaškem področju med Ministrstvom za obrambo  in Ministrstvom za obrambo Kraljevine Danske z dne 7. 1. 1998.

Ministrstvo za obrambo bo izvedlo ustrezne postopke za sodelovanje pri načrtovanju in izvedbi vaje, z vlade.

Slovenska vojska Grenlandija
