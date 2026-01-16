Šok na Islandiji zaradi neokusne šale: Islandija bo postala 52. država ZDA

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Longova šala je nerodno pristala sredi diplomatskih napetosti glede Grenlandije.

Longova šala je nerodno pristala sredi diplomatskih napetosti glede Grenlandije.

Foto: Guliverimage

Po izjavi, v kateri se je Billy Long, kandidat ameriškega predsednika Donalda Trumpa za veleposlanika na Islandiji, pošalil, da bo Islandija 52. ameriška zvezna država in bo on njen guverner, šokirana Islandija zahteva odgovore ob že tako visokih napetostih glede lastništva Grenlandije.

V Reykjaviku so zelo zaskrbljeni zaradi naraščajočih ameriških teritorialnih ambicij in zahtevajo pojasnila ZDA o šali, ki jo je v Washingtonu izustil Long. "Ministrstvo za zunanje zadeve je stopilo v stik z ameriškim veleposlaništvom na Islandiji, da bi preverilo resničnost domnevnih izjav," so zapisali pri islandskem zunanjem ministrstvu. 

Zahtevajo zavrnitev za veleposlaniško mesto

Islandci so po tej neokusni izjavi sprožili peticijo, v kateri so zunanjo ministrico Katrín Gunnarsdóttir pozvali, naj ga zavrne kot veleposlanika. Doslej so zbrali že 3.200 podpisov. "Besede Billyja Longa, ki ga je Donald Trump predlagal za veleposlanika na Islandiji, so bile morda izrečene polovičarsko, vendar so žaljive za Islandijo in Islandce, ki so se morali boriti za svojo svobodo in so bili vedno prijatelji Združenih držav Amerike," so zapisali v peticiji.  

Dodali so, naj ministrstvo Združene države pozove, naj predlagajo drugega človeka, ki bo Islandiji in Islandcem izkazal več spoštovanja.

Pojasnil je, da gre za šalo 

Long je v svojem odzivu dejal, da razume, zakaj so njegovi komentarji povzročili negativne odzive, a vztrajal, da gre za šalo, ki je ne smemo jemati resno, je še poročal Politico.

"Opravičujem se in to je moj edini komentar. Veselim se sodelovanja z islandskimi ljudmi in žal mi je, da so izjavo tako razumeli. Bil sem s prijatelji in to ni bilo nič resnega," je dejal Long.

