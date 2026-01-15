Danski politik napoveduje: To bo vojna, Američani bodo morali na Grenlandiji streljati na danske vojake

Danska je bila desetletja tesna zaveznica ZDA. Bila je ustanovna članica Nata leta 1949, na Grenlandiji je od leta 1941 dovolila ameriška vojaška oporišča, v vojni v Afganistanu je glede na število prebivalcev izgubila več vojakov kot ZDA. Toda zdaj, ko ji Donald Trump grozi z zasedbo Grenlandije, ji to ne pomaga kaj dosti. Danski konservativni politik Rasmus Jarlov, nekdanji minister, zdaj pa vodja odbora za obrambo v danskem parlamentu, napoveduje, da danski vojaki ne bodo položili orožja pred ameriškimi vojaki, ampak se bodo branili, tudi za ceno izgub svojih življenj.

Rasmusu Jarlovu se zdi noro in absurdno, da se morajo sprijazniti s tem, da najbolj neposredna grožnja varnosti Danske zdaj prihaja od ene njenih najbližjih zaveznic – ZDA. V pogovoru za britanski medij New Statesman je dejal, da še vedno ne verjame, da je ameriški vojaški napad na Grenlandijo najverjetnejši scenarij.

"To ne bo nekrvav pohod, to bo vojna"

Glede na ponavljajoče se grožnje ameriškega predsednika Donalda Trumpa pa je to scenarij, ki ga mora Köbenhavn jemati resno. Ob tem je Jarlov povedal, da morebitni ameriški vojaški prevzem Grenlandije ne bo nekrvav pohod, kot ga napovedujejo mnogi komentatorji.

"Da bi (Američani, op. p.) dobili Grenlandijo, bi morali streljati na ljudi," je poudaril Jarlov in dodal: "Če bi Američani dejansko napadli grenlandsko vojsko, če bi poskušali prevzeti družbo, policijo, sodišča in upravljati Grenlandijo kot ameriško ozemlje, bi to pomenilo vojno."

"Danski vojaki se ne bodo predali ameriškim"

Opozoril je, da naj ne domnevamo, da se bo dansko vojaško osebje na Grenlandiji, ne glede na to, kako številčno bo, preprosto predalo ameriškim silam.

"Danski vojaki, ki so tam zgoraj, bi se morali boriti proti Američanom. Torej bi morali (ameriški vojaki, op. p.) postreliti ljudi, ki Američanom nikoli niso storili absolutno ničesar, razen da so bili zelo, zelo zvesti zavezniki," je še dejal Jarlov za New Statesman.

Jarlov na družbenem omrežju X:

The USA already has a defence agreement with Denmark that gives them exclusive and full military access to Greenland. But they are not using it. They have downgraded their presence by 99%.



Now, apparently, they are telling their base that they need to invade and annex Greenland… pic.twitter.com/3b6d5HkuTZ — Rasmus Jarlov (@RasmusJarlov) January 7, 2026