Vodstvo Fordove tovarne v Dearbornu v Michiganu je suspendiralo delavca, ki je med torkovim obiskom glasno kritiziral predsednika Donalda Trumpa in ga označil za zaščitnika pedofilov, predsednik ZDA pa mu je nato pokazal sredinec . Spletni donatorji so za delavca zbrali več kot 200 tisoč dolarjev (171,94 tisoč evrov) pomoči.

Sindikat delavcev v avtomobilski industriji ZDA je sporočil, da je Ford delavca suspendiral. To je potrdilo tudi združenje delavcev v avtomobilski industriji in napovedalo boj za njegovo službo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Podporniki zbirajo donacije

Odločitev podjetja Ford, da suspendira delavca T. J. Sabulo, je sprožila spletno akcijo zbiranja denarja. Le nekaj ur po incidentu so zbrali že 150 tisoč dolarjev (128,95 tisoč evrov) v sredo zjutraj pa so donacije presegle 220 tisoč dolarjev (189,13 tisoč evrov) in prihajale še naprej, poroča Daily Beast. "T. J. je bil suspendiran, ker je predsednika Trumpa pravilno označil za zaščitnika pedofilov. Zberimo se in ga podprimo ter mu pomagajmo plačati nekaj računov (in prisilimo Trumpa, da objavi Trumpove/Epsteinove dokumente)," je v pobudi za zbiranje denarja zapisal pobudnik akcije Sean Williams.

Sabula je medtem za Washington Post povedal, da ničesar ne obžaluje. Kot je dejal, je poskrbel, da ga je Trump "zelo, zelo, zelo jasno slišal", ko ga je obtožil, da je zaščitnik pedofilov.

Suspendirani delavec trdi, da je Trump prelomil obljubo o objavi dokumentov v zvezi s pokojnim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom, ki je bil njegov tesen prijatelj. V skladu z zakonom o preglednosti dokumentov o Epsteinu bi moralo ministrstvo za pravosodje do 19. decembra lani objaviti vse dokumente o njem, a je do zdaj objavilo manj kot odstotek dokumentov.