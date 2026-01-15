Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Četrtek,
15. 1. 2026,
9.45

Osveženo pred

10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
sredinec suspenz ZDA Donald Trump Ford

Četrtek, 15. 1. 2026, 9.45

10 minut

Ford suspendiral zaposlenega, zaradi katerega je Trump izgubil živce #video

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Vodstvo Fordove tovarne v Dearbornu v Michiganu je suspendiralo delavca, ki je med torkovim obiskom glasno kritiziral predsednika Donalda Trumpa in ga označil za zaščitnika pedofilov, predsednik ZDA pa mu je nato pokazal sredinec. Spletni donatorji so za delavca zbrali več kot 200 tisoč dolarjev (171,94 tisoč evrov) pomoči.

Sindikat delavcev v avtomobilski industriji ZDA je sporočil, da je Ford delavca suspendiral. To je potrdilo tudi združenje delavcev v avtomobilski industriji in napovedalo boj za njegovo službo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Podporniki zbirajo donacije

Odločitev podjetja Ford, da suspendira delavca T. J. Sabulo, je sprožila spletno akcijo zbiranja denarja. Le nekaj ur po incidentu so zbrali že 150 tisoč dolarjev (128,95 tisoč evrov) v sredo zjutraj pa so donacije presegle 220 tisoč dolarjev (189,13 tisoč evrov) in prihajale še naprej, poroča Daily Beast. "T. J. je bil suspendiran, ker je predsednika Trumpa pravilno označil za zaščitnika pedofilov. Zberimo se in ga podprimo ter mu pomagajmo plačati nekaj računov (in prisilimo Trumpa, da objavi Trumpove/Epsteinove dokumente)," je v pobudi za zbiranje denarja zapisal pobudnik akcije Sean Williams.

Sabula je medtem za Washington Post povedal, da ničesar ne obžaluje. Kot je dejal, je poskrbel, da ga je Trump "zelo, zelo, zelo jasno slišal", ko ga je obtožil, da je zaščitnik pedofilov. 

Suspendirani delavec trdi, da je Trump prelomil obljubo o objavi dokumentov v zvezi s pokojnim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom, ki je bil njegov tesen prijatelj. V skladu z zakonom o preglednosti dokumentov o Epsteinu bi moralo ministrstvo za pravosodje do 19. decembra lani objaviti vse dokumente o njem, a je do zdaj objavilo manj kot odstotek dokumentov.

Trump izgubil živce
Novice Trump pred kamerami izgubil živce #video
Venezuela, nafta
Novice ZDA izpeljale prvo prodajo venezuelske nafte
Donald Trump
Novice Trump: Možnost za napad še vedno ostaja
sredinec suspenz ZDA Donald Trump Ford
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.