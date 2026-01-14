Na družbenem omrežju X je zaokrožil posnetek ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je med obiskom Fordove tovarne v Michiganu izgubil živce. Potem ko ga je eden izmed protestnikov označil za "pokrovitelja pedofilov", mu je Trump pokazal sredinca in dejal "Je*i se!".

Kot je razvidno s posnetka, je predsednik kletvico ponovil dvakrat, protestniku pokazal sredinca, nato pa pomahal drugim v občinstvu.

Bela hiša: Predsednik se je odzval ustrezno in nedvoumno

Na njegovo reakcijo so se že odzvali v Beli hiši. "Norec v občinstvu je v izbruhu besa divje blebetal, predsednik pa se je odzval ustrezno in nedvoumno," je dejal vodja komunikacij Steven Cheung.

Odzivi uporabnikov družbenega omrežja X so različni. Trumpovi podporniki so nad njegovim odzivom navdušeni, medtem ko so drugi mnenja, da je končno pokazal svoj pravi obraz.

Trumpova reakcija se nanaša na njegovo prijateljstvo z obsojenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom. Povezave z njim je ves čas svojega drugega mandata dosledno zavračal in dejal, da gre za norčevanje demokratov, novembra pa je pod pritiskom republikanskih kongresnikov podpisal zakon, s katerim je ukazal objavo vseh dokumentov, povezanih z Epsteinom.