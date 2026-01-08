Partner številka ena za vaše elektroprojekte

Vsako leto številna slovenska mesta zasijejo v tisočerih lučkah, ki ulicam in trgom prinesejo toplino, praznično razpoloženje in pridih pravljičnosti. Med njimi je tudi Celje, kjer za brezhibno delovanje in pravočasno postavitev praznične razsvetljave skrbi podjetje Elektrosignal . To bo v prihodnjem letu obeležilo 75-letnico delovanja – pomemben jubilej enega najstarejših in najuspešnejših slovenskih podjetij na področju elektroinštalacij. Podjetje Elektrosignal, ki deluje že od leta 1951, se je v tri četrt stoletja razvilo iz majhnega komunalnega obrtnega podjetja v enega vodilnih slovenskih izvajalcev elektroinštalacijskih storitev. Njihova osnovna dejavnost danes obsega elektroinštalacije, javno razsvetljavo in semaforizacijo, za Mestno občino Celje pa poleg tega že vrsto let skrbijo tudi za praznično okrasitev in razsvetljavo mesta v prazničnih dneh.

Kako poteka praznična okrasitev?

Elektroinštalacije so neločljivo vtkane v vsakdanje življenje – od delovanja domov, pisarn in industrijskih objektov do praznične razsvetljave, ki mestu doda poseben sijaj. Prav slednje zahteva premišljeno načrtovanje, izkušnje in natančno izvedbo. Pri podjetju Elektrosignal se priprave na praznično razsvetljavo začnejo precej prej, kot večina prebivalcev pomisli na december. Že konec septembra ekipa pregleda in testira opremo, odpravi morebitne napake ter preveri delovanje svetlobnih elementov, naročijo pa se tudi novi in nadomestni elementi za krasitev. V začetku oktobra sledijo ogledi mestnih lokacij in priprave v delavnicah, kjer se lučke testirajo in prilagajajo. Postavljanje razsvetljave po mestu poteka postopoma vse do prižiga, ki je običajno konec novembra (na prvo adventno nedeljo) in zahteva dobro organizacijo, natančnost in usklajevanje ekip na več lokacijah hkrati. Nekateri deli mesta predstavljajo večji tehnični izziv, medtem ko druge lokacije, omogočajo več ustvarjalne svobode.

Vrhunec celotnega procesa je trenutek prižiga lučk, ko mesto zasije in se potrdi uspešno opravljeno delo. Čeprav so priprave temeljite, delo vedno zahteva izkušeno ekipo, ki zna hitro in učinkovito reagirati na nepredvidljive situacije. Pri oblikovanju praznične podobe mesta ekipa Elektrosignala sledi sodobnim trendom, a ostaja zvesta preverjeni estetiki, kjer prevladujejo tople bele lučke in premišljeni svetlobni poudarki. Prav ta kombinacija daje Celju prepoznavno praznično vzdušje in občutek topline, ki ga prebivalci in obiskovalci vsako leto znova začutijo v decembrskih večerih.

Kako se je vse skupaj začelo?

Podjetje Elektrosignal se vse od svojih začetkov pretežno ukvarja s projektiranjem in izvajanjem elektroinštalacij v najširšem pomenu besede. Njegovi začetki segajo v čas pred drugo svetovno vojno, ko sta v Celju delovali zasebno elektroinštalacijsko obrtno podjetje Anton Dobrotinšek ter Elektroradio trgovina Karol Florjančič.

Po koncu vojne je Dobrotinšek podjetje prodal ljubljanski Elektrotehni, ta pa ga je pozneje prenesla v upravljanje Mestnemu ljudskemu odboru Celje. Podjetje, takrat znano pod imenom Elektroinstalacije, je nekaj let delovalo v okviru mestnih komunalnih obrtnih podjetij, leta 1951 pa se je osamosvojilo. V naslednjih desetletjih je postopoma širilo in nadgrajevalo svojo dejavnost, pomemben mejnik pa je predstavljalo leto 1975, ko je pod svoje okrilje sprejelo podjetje Elektrosignal, se preimenovalo in od takrat na trgu uspešno nastopa s tem imenom.

Ob skorajšnji 75-letnici podjetja direktor Branko Kukec poudarja pomen izkušenj in razvoja: "Starost podjetja in tradicija sami po sebi seveda ne zagotavljata bistvene konkurenčne prednosti. Sporočata pa, da gre za podjetje s strokovnim znanjem, izkušnjami in sposobnostjo nenehnega prilagajanja trgu."

Danes velja podjetje Elektrosignal za eno najuspešnejših slovenskih podjetij na področju elektroinštalacij in elektromontaž, ki deluje na industrijskih, poslovnih, komunalnih in stanovanjskih objektih. Podjetje odlikuje celovita ponudba, ki vključuje svetovanje, projektiranje, proizvodnjo, izvedbo, elektro-meritve in vzdrževanje. Kakovost storitev in zadovoljstvo naročnikov temeljita na skoraj 75-letni tradiciji ter stalnem sledenju sodobnim tehnološkim trendom, kar podjetju omogoča stabilno rast in dolgoročno zaupanje partnerjev.

Številni primeri dobrih praks

Delo podjetja Elektrosignal je tesno vpeto v slovenski vsakdan in predstavlja pomemben del ključne javne infrastrukture. Njihove elektrorešitve so prisotne v domovih, poslovnih in industrijskih objektih, prepoznavne pa tudi na osvetljenih ulicah in semaforiziranih križiščih, kjer skrbijo za varnost in nemoten potek prometa.

Podjetje se lahko pohvali s številnimi uspešno zaključenimi projekti na področjih prometno-svetlobne signalizacije, cestne in javne razsvetljave, industrije ter infrastrukture, tako v Sloveniji kot v tujini. Veliko projektov pridobijo prek javnih razpisov, ki pogosto zahtevajo dolgotrajne priprave in natančno usklajevanje, ob tem pa ostajata kakovost izvedbe in spoštovanje rokov njihovi ključni vodili.

Kot poudarja direktor družbe Branko Kukec, Elektrosignal deluje lokalno in globalno, pri čemer temelji na bogati tradiciji, strokovnih izkušnjah, stalnem nadzoru kakovosti, nadgrajevanju znanja ter uvajanju sodobnih tehnologij in inovacij. Uspehe podjetja vsakodnevno soustvarja 40 zaposlenih s številnimi podizvajalci, močno vpetost v širše družbeno okolje pa potrjujejo tudi številna prejeta priznanja.

"Naš cilj ni izstopati – in morda nas prav to dela edinstvene"

Njihov glavni cilj je dolgotrajno, stabilno in korektno poslovanje, ki bo tudi v prihodnje v zadovoljstvo in ponos zaposlenih, lastnikov ter upokojencev. Podjetje želi poslovati brez velikih pretresov, brez škandalov in brez nepotrebnih tveganj. "Smo eno najstarejših, če ne celo najstarejše podjetje v Sloveniji na področju naše dejavnosti. Naš cilj ni izstopati – in morda nas prav to dela edinstvene," pravi direktor družbe Branko Kukec.

Kukec ob tem poudarja, da podjetja, ki delujejo tiho, odgovorno in dolgoročno, redko pridejo v ospredje. Mediji iščejo ekstreme – najhitrejše, največje, najdražje ali najbolj problematične – za podjetja, ki desetletja delujejo korektno, družbeno in okoljsko odgovorno, pa pogosto zmanjka prostora. A prav prej omenjen način dela je Elektrosignalu skozi leta prinesel zaupanje naročnikov in dobaviteljev, s katerimi gradijo dolgoročna in korektna partnerstva, ter ugled podjetja, ki ostaja cenjeno na trgu.

"Naša želja in zaveza je, da podjetje ostane dolgoročno finančno stabilno in trdno," še dodaja Kukec, pri tem pa poudarja, da tudi ob prihajajočem jubileju ne manjka izzivov. Sledenje tehnološkemu razvoju, digitalizaciji, trajnostnim usmeritvam in globalnim procesom danes ni več izbira, temveč nuja, če želi podjetje tudi v prihodnje svoje naloge opravljati kakovostno in pravočasno.

Priložnosti v prihodnosti

Na vprašanje, kje vidi največje priložnosti v prihodnosti, direktor družbe Branko Kukec odgovarja realno in brez olepševanja: "Tako kot imajo izdelki, imajo tudi storitve in podjetja svoj življenjski cikel. Nič ni večno. Nekateri so že izginili, drugi še bodo. Vse je le vprašanje časa." Po njegovih besedah je zato ključno, da podjetje nenehno išče nove priložnosti in se prilagaja razvoju trga. "Potrebam na trgu moramo slediti in biti vedno sposobni kakovostno ter pravočasno izvesti vsa dela na našem širšem delovnem področju. Naš cilj ni vstopati v dejavnosti, ki so povsem zunaj naše stroke – raje želimo biti dobri v svoji. Priložnosti je tukaj dovolj," poudarja.

O načrtih za prihodnost Kukec dodaja, da dolgoročno napovedovanje ni preprosto. "Želje so eno, realno dosegljivi cilji pa drugo. Spremembe v družbi in poslovnem okolju so danes tako hitre, da je strategije treba oblikovati z veliko mero prilagodljivosti." Elektrosignal bo zato tudi v prihodnje ostal zvest svoji branži, ob tem pa se bo prilagajal novim tehnologijam, sodobnim tehnološkim rešitvam in spremenljivim razmeram za poslovanje. "Naš cilj je ostati kakovosten in zaupanja vreden partner tako kupcem kot dobaviteljem ter družbeno in okoljsko odgovorno podjetje," sklene Branko Kukec.

