Tiri med Divačo in Koprom povezani: proga je prevozna, testna vožnja naslednji teden

Alenka Bratušek | Alenka Bratušek se je zahvalila izvajalcem in izpostavila domači gradbeni podjetji Kolektor CPG in SŽ ŽGP, ki sta se držala dogovorjenih rokov. | Foto STA

Alenka Bratušek se je zahvalila izvajalcem in izpostavila domači gradbeni podjetji Kolektor CPG in SŽ ŽGP, ki sta se držala dogovorjenih rokov.

Foto: STA

V dolini Glinščice na trasi drugega tira med Divačo in Koprom je danes potekala zadnja vezava tira. Nova proga je zdaj v celoti povezana, kar pomeni, da je prevozna, so sporočili iz projektnega podjetja 2TDK. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je to označila za zgodovinski dan za Koper, Primorsko in celotno Slovenijo.

S povezavo tirov in vzpostavitvijo prevoznosti proge je omogočen začetek preizkusnih voženj, so v sporočilu za javnost zapisali v 2TDK, ki bdi nad tem trenutno največjim infrastrukturnim projektom v državi. Prihodnji teden, predvidoma 11. marca, naj bi s posebnim dogodkom prvo testno vožnjo po novi železniški povezavi tudi obeležili.

Na tire vgrajen poseben elastični sistem 

Na trasi drugega tira je bilo treba po pojasnilih 2TDK položiti 27,1 kilometra tirov, od tega je bilo 23 kilometrov na togi podlagi, preostali del pa predstavlja klasični tir na gramozni gredi.

Na posameznih odsekih je bil pod tire vgrajen tudi poseben elastični sistem oz. elementi, ki delujejo kot dušilci vibracij. Absorbirajo namreč tresljaje, ki nastajajo pri prehodu vlakov, ter preprečujejo njihov prenos na konstrukcijo predora ali na okoliške stavbe, so še zapisali v 2TDK.

Ta sistem je po njihovih navedbah namenjen zmanjševanju vplivov na okolje ter zagotavljanju boljše kakovosti življenja prebivalcev ob progi.

Bratušek: To je zgodovinski dan

Povezavo tirov in vzpostavitev prevoznosti proge je na družbenih omrežjih komentirala tudi ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. To dejstvo je označila za zgodovinski dan za Koper, Primorsko in celotno Slovenijo. Zahvalila se je izvajalcem in izpostavila domači gradbeni podjetji Kolektor CPG in SŽ ŽGP, ki sta se držala dogovorjenih rokov. Zahvalo je namenila tudi vsem drugim, ki so sodelovali pri projektu, še posebej pa delavcem na terenu.

Pripravljalna dela za gradnjo drugega tira med Divačo in Koprom so se z urejanjem dostopnih cest začela leta 2019, maja 2021 pa so stekla glavna gradbena dela. S prevoznostjo proge je okoli milijardo evrov vreden projekt prešel v sklepno fazo.

