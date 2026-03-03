Flamengo po visoki zmagi odpustil trenerja

Pri brazilskem nogometnem klubu Flamengu so se odločili za menjavo na mestu glavnega trenerja. Kolektiv iz Ria de Janeira se je razšel s Filipejem Luisom, enim najuspešnejših trenerjev v svoji zgodovini. Brazilski klub je to sporočil po ponedeljkovi zmagi nad Madureiro z 8:0. Čeprav so se prepričljivo s skupnim izidom 11:0 uvrstili v finale prvenstva carioca, so trenerju pokazali vrata.

Štiridesetletni nekdanji igralec kluba se je moral posloviti zaradi prejšnjih grehov. Ekipa iz Ria de Janeira je namreč zabeležila najslabši začetek sezone v zadnjih 10 letih.

Flamengo je izgubil v brazilskem superpokalu proti Corinthiansu in v južnoameriški recopi proti Lanusu iz Argentine.

"Flamengo sporoča, da Filipe Luis od tega torka ne bo več vodil profesionalne ekipe," so zapisali v izjavi kluba, ki je bil daljnega leta 1895 ustanovljen kot veslaško društvo.

"Klub prav tako zapuščata Ivan Palanco, pomočnik trenerja, in Diogo Linhares, kondicijski trener. Flamengo se zahvaljuje nekdanjemu igralcu in trenerju Filipeju Luisu za vse, kar smo dosegli na tej skupni poti."

Nekdanji levi bočni branilec Chelseaja je v Flamengo prišel kot igralec leta 2019 in klubu pomagal osvojiti 10 lovorik, vključno z dvema naslovoma brazilskega prvaka in dvema naslovoma južnoameriškega prvaka, preden je leta 2024 začel svojo trenersko kariero.

Flamengo je popeljal do 64 zmag na 101 tekmi pod vodstvom kot trenerja, pri čemer je zabeležil le 15 porazov. Decembra je s Flamengom podpisal dvoletno podaljšanje pogodbe. Viri so za ameriško medijsko mrežo ESPN povedali, da se Flamengo pogovarja s portugalskim trenerjem Leonardom Jardimom o prevzemu izpraznjenega trenerskega mesta. Jardim je bil brez službe, odkar je decembra zapustil Cruzeiro.