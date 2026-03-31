Mislite, da je zobni vsadek trajna rešitev? Poseg, nekaj mesecev celjenja, potem mir. Leta brez težav. A realnost je pogosto drugačna. Po kliničnih izkušnjah dr. Sebastjana Perka se pri delu pacientov težave ne začnejo takoj, temveč šele čez nekaj let.

"Pacienti pripovedujejo, da je prvo ali drugo leto vse v redu, potem pa se začne. Ključna težava je, da ljudje mislijo, da je zadeva rešena, če je na začetku vse v redu, a ni nujno," pojasnjuje direktor Ustne medicine, zobozdravnik dr. Sebastjan Perko, ki je doktoriral iz keramičnih materialov na Institutu Jožef Stefan.

Implantat namreč ni le mehanska rešitev, temveč poseg v telo – in telo se nanj vedno odzove.

Kako materiali v ustih vplivajo na celotno telo

Ko pacienti izgubijo zob, večinoma razmišljajo o estetiki in funkciji, a po besedah dr. Perka je vprašanje veliko širše – implantat ni le nadomestek zoba, temveč poseg v telo, ki lahko vpliva na imunski sistem, vnetja in dolgoročno zdravje. Prav zato se vse več ljudi, ki aktivno skrbijo za svoje zdravje, odloča za brezkovinsko zobozdravstvo in keramične vsadke.

"Pri zobnih vsadkih zato ni vprašanje le, ali bodo držali, temveč kako se bo telo nanje odzvalo."

Zakaj vse več pacientov opušča kovino v ustih

Trend brezkovinskega zobozdravstva v zadnjih letih ni naključje, ampak odraz vse boljšega razumevanja povezave med ustno votlino in celotnim organizmom. Velik del napačnih predstav o implantatih izhaja iz tega, kako razumemo njihovo uspešnost. Pogosto slišimo, da so implantati tudi do 95-odstotno uspešni. V resnici gre za podatek o preživetju – to pomeni, da je vsadek še vedno v ustih, ne pove pa, v kakšnem stanju je. Če uporabimo strožje kriterije, ki vključujejo zdravje tkiv, odsotnost vnetja in stabilno kost, so številke bistveno nižje. Periimplantitis, kronično vnetje ob vsadkih, po raziskavah prizadene od 20 do 40 odstotkov pacientov.

"Implantat lahko ostane v ustih, a hkrati se okoli njega razvijata kronično vnetje in izguba kosti," opozarja dr. Perko. Pomembno je poudariti, da večina teh podatkov izhaja iz izkušenj s kovinskimi, najpogosteje titanovimi vsadki. Ti niso vedno izdelani iz povsem čistega titana, temveč iz zlitin, ki lahko vsebujejo tudi približno šest odstotkov aluminija in drugih kovin. To pomeni, da se telo ne odzove le na titan kot element, temveč na celoten materialni sistem. Prek mehanizmov osteoimunologije takšno kronično vnetje ni zgolj lokalni pojav, ampak lahko vpliva tudi na širše imunske procese v telesu. Telo se ne odzove na to, ali vsadek "stoji", ampak na to, kaj se biološko dogaja okoli njega.

Kaj se dogaja pri kovinskih vsadkih

Na prvi pogled so kovinski vsadki stabilni in trajni. Težava se pogosto pokaže šele čez čas. Dr. Perko opisuje zanimivo izkušnjo iz prakse. Ko je odstranil kovinski del implantata iz kostnega nivoja, ki je bil vpet v čeljustno kost, je bil ta na videz gladek in brezhiben, a pod mikroskopom, pri približno tisočkratni povečavi, se je pokazala povsem drugačna slika. Površina je bila hrapava, z mikroskopskimi poškodbami, iz katerih so se sčasoma začeli sproščati nanodelci kovin, kot so titanov oksid, aluminij in vanadij.

Ti delci za imunski sistem niso nevidni. "Ko imunske celice te delce 'požrejo', se sproži vnetni proces, ki lahko traja leta. Gre za tiho, kronično vnetje, ki ga pacient dolgo ne opazi," pojasnjuje. Dodatno položaj zaplete še biofilm – bakterijska plast, ki se naseli na površini vsadka. V kombinaciji z mehanskimi obremenitvami in kemičnim okoljem v ustih se lahko razvije t. i. tribokorozija, pri kateri se material hkrati mehansko obrablja in kemično razgrajuje.

Tak odziv ni nekaj eksotičnega, temveč sledi osnovnim zakonitostim biologije. Telo na delce reagira, tudi če so mikroskopski. Proces je po svojih značilnostih podoben parodontalni bolezni, saj se vnetje počasi stopnjuje do izgube kosti in posledično izgube vsadka.

Dr. Sebastjan Perko dodaja, da želi te procese v prihodnje še podrobneje raziskati v sodelovanju s kolegi na Institutu Jožef Stefan.

Keramični vsadki: biokompatibilnost kot ključna prednost

Prav zaradi teh izzivov se vse več pacientov odloča za biokeramične vsadke. Ti so izdelani iz materialov, ki so bistveno bolj biokompatibilni. "Telo se na keramiko odzove bistveno manj izrazito. To je ključna razlika," poudarja dr. Perko. Poleg tega opaža, da se mehka tkiva – dlesni – na keramične vsadke bolje prilagodijo. Medtem ko se pri titanu tkivo večinoma le "nasloni" na površino, pri keramiki obstaja večji potencial za stabilnejšo in tesnejšo integracijo mehkih tkiv.

Pomembna prednost je tudi estetska. Keramični vsadki so beli, zato se skozi dlesen ne vidi siv odtenek, kar je lahko težava pri kovinskih vsadkih, zlasti v vidnem delu ust. Po mehanskih lastnostih so sodobni keramični vsadki primerljivi s kovinskimi. Desetletno preživetje je po dostopnih podatkih primerljivo s titanovimi, razlika pa se vse bolj kaže v biologiji – manj zapletov, povezanih z vnetjem in dolgoročno stabilnostjo tkiv.

V Ustni medicini so do danes vstavili že skoraj tisoč keramičnih vsadkov, kar jim omogoča neposreden vpogled v dolgoročne rezultate. In če potegnemo črto: danes ni več vprašanje, ali vsadek ostane v ustih, ampak kako se telo z njim dolgoročno razume.

Zobni vsadek ni le estetska rešitev, ampak poseg, ki lahko vpliva na ravnovesje v telesu. Prav zato se vedno več ljudi, ki razmišljajo dolgoročno, odloča za brezkovinske rešitve in keramične vsadke. Foto: Ustna medicina

Klinične izkušnje: manj zapletov, a realen pristop

Takšne razlike se ne kažejo le v teoriji, temveč tudi v vsakodnevni praksi. Dr. Perko in njegova ekipa uporabljata keramične vsadke približno osem let, predvsem v zadnjih petih letih, tudi zaradi večje dostopnosti različnih sistemov na slovenskem trgu. "Imamo bistveno manj zapletov kot v času, ko smo uporabljali titan," pravi. Ob tem poudarja, da keramični vsadki niso čudežna rešitev: "Najboljši zob je še vedno lasten zob. Implantat je vedno kompromis."

Tudi v njegovi praksi so se pojavili primeri zlomov vsadkov – v tem času se jih je zlomilo šest, od tega štirje titanovi in dva keramična. V vseh primerih je šlo za neustrezno obremenitev in s tem povezane neoptimalne pogoje v ustih. Ključno vprašanje zato ni le izbira materiala, temveč celosten pristop k pacientu, od diagnostike in načrtovanja do razumevanja bioloških omejitev posameznika.

V tej luči se zobozdravstvo vse bolj premika od iskanja "najmočnejšega materiala" k iskanju najboljše dolgoročne biološke rešitve za posameznega pacienta.

Usta kot del celotnega telesa

Ena ključnih idej, ki jo razvijajo v Ustni medicini in v okviru integrativne medicine MAHA, je povezava med ustno votlino in sistemskim zdravjem. Kronično vnetje v ustih ni omejeno le na lokalno okolje, temveč lahko na organizem vpliva tudi širše.

"V medicini danes vedno bolj razumemo, da je vnetje skupni imenovalec številnih kroničnih bolezni. In usta pri tem niso izjema," pojasnjuje dr. Sebastjan Perko. Ko je imunski sistem stalno aktiviran – na primer zaradi kroničnega vnetja ob vsadku –, telo ni več v ravnovesju. Ves čas proizvaja vnetne mediatorje, ki ne ostanejo samo na lokalni ravni.

"Telo ne dela razlik med 'malim' vnetjem v ustih in drugimi vnetji. Za imunski sistem je to enoten proces," dodaja. Takšna kronična obremenitev lahko dolgoročno vpliva tudi na druge sisteme v telesu, vključno z žilami in srcem. Po njegovem mnenju ustno zdravje zato ni ločeno poglavje, ampak del širše slike. "Vprašanje ni več samo, ali imamo zdrav zob ali implantat. Vprašanje je, kakšno okolje ustvarjamo v telesu," zaključuje.

Implantat ni za vsakogar

Pomemben del odločitve za implantat je tudi stanje pacienta. "Implantat je poseg v telo, ne samo v usta," poudarja dr. Perko. Zato pred posegom v Ustni medicini vedno ocenijo širše zdravstveno stanje. Ključni so dejavniki, kot so:

stanje maščobnih kislin,

raven vitamina D in

splošna protivnetna sposobnost telesa.

Po njegovih besedah na uspešnost implantata močno vpliva življenjski slog. Pri pacientih, ki ne skrbijo za zdravje, je tveganje za zaplete na kratek ali dolgi rok bistveno večje. Zanimivo je tudi, da lahko dodatne terapije, kot sta intravenska ozonska terapija in pulzno elektromagnetno polje, izboljšajo integracijo vsadka s kostjo. Gre za področja, ki jih v Ustni medicini in MAHA aktivno raziskujejo ter razvijajo.

Vpliv hormonskih sprememb na kostno gostoto in ustno zdravje

Dr. Perko posebej izpostavlja ženske po 40. letu, pri katerih se začnejo pomembne hormonske spremembe. Te lahko vplivajo na dlesni, kostno gostoto in sposobnost celjenja. V praksi pogosto opažajo znake osteopenije ali celo osteoporoze, še preden se pojavijo prvi očitni simptomi.

"Velikokrat pacientke pošljemo na merjenje kostne gostote in zelo pogosto odkrijemo odstopanja," pojasnjuje. Pri tem posebej poudarja pomen določenih bioloških markerjev. "Vitamin D in maščobne kisline omega 3 imajo ključno vlogo pri regulaciji vnetja in presnovi kosti. V naši populaciji pogosto opažamo pomanjkanje obeh," dodaja.

Analiza podatkov iz njihove klinične prakse kaže, da ima velik delež pacientov vrednosti vitamina D pod optimalnim območjem. Vrednosti se pogosto gibljejo okoli 50 nmol/L, medtem ko za optimalno celjenje in podporo ustni kirurgiji ciljajo na vrednosti nad 120 nmol/L. Zato priporoča bolj proaktiven pristop. Ne gre le za zobe, ampak za razumevanje celotnega biološkega stanja.

"Če želimo dolgoročno stabilne rezultate, moramo razumeti, v kakšnem stanju je organizem – ne samo lokalno, ampak sistemsko," dodaja. Dovolj je že osnovna rutina: dobra ustna higiena, redni pregledi in enkrat letno ali na dve leti širša laboratorijska analiza, ki vključuje tudi vitamin D in omega-3.

Servis za telo, ne le za zobe

Dr. Perko pogosto uporabi preprosto primerjavo: "Tako kot avto peljemo na redni servis, bi morali tudi telo redno preverjati." Z laboratorijsko diagnostiko lahko odkrijemo začetne spremembe, še preden se razvije bolezen. To velja tako za splošno zdravje kot za uspešnost zobnih implantatov.

Brezkovinsko zobozdravstvo kot del širšega pristopa

Keramični vsadki niso le estetska ali tehnična izbira, temveč del širšega razumevanja zdravja. Gre za pristop, ki upošteva:

biokompatibilnost materialov,

imunski sistem,

vnetne procese in

celostno stanje organizma.

Pacienti, ki se odločajo za tak pristop, običajno ne iščejo najhitrejše rešitve, temveč dolgoročno stabilnost in zdravje. Če razmišljate o zobnem vsadku ali želite preveriti, ali je vaše telo pripravljeno na tak poseg, je smiselno najprej opraviti strokovni posvet in laboratorijsko diagnostiko. Ta lahko pokaže, kakšno je vaše dejansko stanje in kako zmanjšati tveganja.

Keramični vsadki in individualno prilagojene rešitve so danes dostopni tudi v Sloveniji – ključno pa je, da je odločitev podprta z znanjem, meritvami in izkušnjami strokovnjaka.

