Nekdanji skrajno desni predsednik Brazilije Jair Bolsonaro, ki prestaja 27-letno zaporno kazen zaradi poskusa državnega udara, je bil danes hospitaliziran in se na intenzivni negi zdravi zaradi pljučnice, so po navedbah francoske tiskovne agencije AFP sporočili njegovi zdravniki.

Nekdanjega predsednika Jaira Bolsonara so danes odpeljali v bolnišnico zaradi nabiranja tekočine v pljučih in drugih simptomov, vključno z mrzlico in bruhanjem, je pred bolnišnico v Brasilii povedal njegov sin, 44-letni senator Flavio Bolsonaro.

Dodal je, da je očetovo stanje resno, saj lahko privede do hude okužbe. Omenil je tudi povišano telesno temperaturo in znižano raven kisika v krvi. Za zdaj še ni znano, kdaj bi lahko zapustil bolnišnico, navaja španska tiskovna agencija EFE.

70-letni Bolsonaro, ki je bil na položaju od leta 2019 do 2022, se sicer že dlje časa sooča z različnimi zdravstvenimi težavami, potem ko je v napadu med volilnim shodom leta 2018 utrpel vbodno rano v trebuh.

Septembra lani so mu diagnosticirali kožnega raka, decembra pa je prestal operacijo ingvinalne oziroma dimeljske kile.

Sodišče zavrnilo njegovo prošnjo

Brazilsko vrhovno sodišče je ob tem v začetku januarja zavrnilo njegovo prošnjo, da bi 27-letno zaporno kazen, ki jo prestaja zaradi načrtovanja državnega udara, zaradi zdravstvenih težav prekvalificirali v hišni pripor.

Flavio Bolsonaro je danes pozval vrhovno sodišče, naj znova razmisli o svoji odločitvi, saj da se oblasti igrajo z življenjem njegovega očeta, navaja EFE.

Predsednik države Luiz Inacio Lula da Silva je januarja vložil tudi veto na zakon, ki ga je pred tem sprejel parlament, s katerim bi Bolsonarovo zaporno kazen znižali na le nekaj več kot dve leti.

Obsojen je bil zaradi načrta, s katerim bi preprečili Luli, da prevzame funkcijo po Bolsonarovem tesnem porazu na volitvah leta 2022, ki so razkrile globoke politične delitve v Braziliji. V zaroti naj bi načrtoval tudi atentat na Lulo, njegovega podpredsednika Geralda Alckmina in vrhovnega sodnika Alexandra de Moraesa.