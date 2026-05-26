Avtor:
R. K.

Torek,
26. 5. 2026,
9.15

Benjamin Netanjahu Izrael bolnišnica

Netanjahu pristal v bolnišnici

Benjamin Netanjahu | Foto Reuters

 Zaradi številnih zdravstvenih težav, s katerimi se je v zadnjih letih soočal Netanjahu, so se v javnosti pojavila ugibanja o njegovem dejanskem zdravstvenem stanju. 

Potem ko je prejšnji mesec izraelski premier Benjamin Netanjahu javnosti razkril, da se je zdravil zaradi raka prostate in uspešno prestal operacijo, je znova pristal v bolnišnici. Tokrat naj bi bil razlog še neimenovan zobozdravstveni poseg, ki so ga opravili v zdravstvenem centru Hadassah Ein Kerem v Jeruzalemu, so sporočili iz njegovega urada.

Dolgoletni izraelski voditelj Benjamin Netanjahu je aprila v objavi na družbenem omrežju X razkril, da so zdravniki med rednim spremljanjem po uspešni operaciji povečane benigne prostate odkrili maligni tumor v zgodnji fazi. Dodal je, da so z zdravljenjem težavo odpravili in za njo ni ostalo nobene sledi. Povedal je tudi, da je bil leta decembra 2024 prvič operiran zaradi povečane benigne prostate in da so od takrat zdravniki redno spremljajo njegovo zdravstveno stanje. 

Poleg tega so izraelskemu voditelju julija 2023 vstavili srčni spodbujevalnik, marca 2024 pa je imel operacijo kile.

76-letnik je pojasnil, da je zaprosil za odlog objave zdravstvenega kartona, da ta ne bi bil objavljen na vrhuncu vojne ZDA in Izraela z Iranom, s čimer je želel Teheranu preprečiti širjenje "še več lažne propagande proti Izraelu". V javnosti so se zaradi te poteze pojavile številne kritike, da Netanjahu prekriva svoje dejansko zdravstveno stanje. 

Tokrat v bolnišnici zaradi zobozdravstvenega posega 

Po poročanju izraelskih medijev so Netanjahuja pozno sinoči znova odpeljali v bolnišnico Hadassah Ein Kerem v Jeruzalemu, so sporočili iz njegovega urada. Po njihovih navedbah je premier prestal še neimenovan zobozdravstveni poseg. 

