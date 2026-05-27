Bližnji vzhod

Izrael napadel vodjo vojaškega krila Hamasa

Gaza, izraelska vojska, ofenziva, tanki | Med Izraelom in Hamasom od oktobra lani velja premirje, ki pa ga kršita obe strani. | Foto Reuters

Med Izraelom in Hamasom od oktobra lani velja premirje, ki pa ga kršita obe strani.

Izraelske sile so v torek napadle novega vodjo vojaškega krila Hamasa v Gazi Mohameda Odeha, sta v skupni izjavi sporočila premier Benjamin Netanjahu in obrambni minister Izrael Katz, vendar nista navedla ali so ga zadeli, poročajo agencije.

Netanjahu in Katz sta Odeha opisala kot enega od arhitektov napada na Izrael 7. oktobra 2023 in navedla, da je odgovoren za umore, ugrabitve in napade na številne Izraelce, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Različni podatki o številu mrtvih

Poročil iz Gaze o napadu na Odeha ni bilo, vendar pa so zdravniški viri poročali, da je bila v napadu na hišo v Gazi ubita ženska, več ljudi pa je bilo ranjenih. Ni jasno ali je bil to napad na Odeha, poroča dpa.

Francoska tiskovna agencija AFP, ki se sklicuje na vire pri Hamasu pa navaja, da je izraelski napad na sosesko na zahodu mesta Gaze ubil tri osebe, ranil pa 20.

Izrael je prejšnjega vojaškega poveljnika Ezedina al Hadada ubil v zračnem napadu pred tednom in pol, po izraelskih virih ga je nasledil Odeh, čeprav Hamas tega ni uradno potrdil.

"Prej ali slej bomo dobili vse"

Natanjahu in Katz sta zagrozila, da bodo še naprej napadali vse vpletene v napad na Izrael 7. oktobra 2023. "Prej ali slej bomo dobili vse," sta zapisala.

Napad Hamasa na Izrael je zahteval 1221 življenj, izraelski povračilni napadi na Gazo pa 72.803, je poročala AFP.

Med Izraelom in Hamasom od oktobra lani velja premirje, ki pa ga kršita obe strani.

