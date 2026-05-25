Pregled dneva

Avtor:
A. Ž.

Ponedeljek,
25. 5. 2026,
15.59

Janez Janša, Robert Golob, Izrael, Itamar Ben Gvir, Bezalel Smotrič, Tanja Fajon, Benjamin Netanjahu

Izraelski medij: Slovenija dobila odločno proizraelskega premierja

O mandatarju za sestavo nove slovenske vlade Janezu Janši piše tudi izraelski medij Jerusalem Post.

O mandatarju za sestavo nove slovenske vlade Janezu Janše piše tudi izraelski medij Jerusalem Post.

Slovenija je izvolila močno proizraelskega premierja, kar pomeni presenetljiv politični premik po nedavni sovražnosti Slovenije do judovske države, piše izraelski medij Jerusalem Post o novoizvoljenem slovenskem mandatarju Janezu Janši.

To je že četrti mandat Janeza Janše na tem položaju, pred tem je bil premier v letih 2004–2008, 2012–2013 in 2020–2022. Janša vodi desničarsko Slovensko demokratsko stranko, piše Jerusalem Post.

Jerusalem Post kritično o Golobu

Pod Janševim predhodnikom Robertom Golobom je Slovenija poleg Irske in Španije postala ena najbolj sovražnih držav do Izraela. Maja 2024 je Slovenija napovedala priznanje palestinske države, julija 2025 pa sta bila sankcionirana tudi Itamar Ben-Gvir in Bezalel Smotrič (gre za dva skrajno desna izraelska ministra, op. p.).

Slovenija je nato uvedla prepoved obiska predsednika vlade Benjamina Netanjahuja. Prav tako je uvedla embargo na izvoz orožja Izraelu in bojkotirala tekmovanje za pesem Evrovizije 2026 na Dunaju zaradi izraelske udeležbe.

Janšev uspeh – pridobitev 51 glasov v 90-članskem parlamentu – zato pomeni pomembno spremembo v slovenski politični krajini, piše Jerusalem Post, ki velja za desno usmerjen medij.

Jerusalem Post navaja Janševe proizraelske izjave

"Janša je dolgoletni podpornik Izraela. Obsodil je Golobovo priznanje Palestine kot države in ga označil za 'nezakonito'. Večkrat je podprl pravico Izraela do obrambe, z izjavami, kot je 'Izrael ima nedvoumno pravico, da se brani pred napadi Hamasa. Stojimo ob strani Izraelu.'"

Golobov odziv na pogovor med Janšo in Netanjahujem:

"Ostro je obsodil vsak iranski napad na Izrael in njegovo civilno prebivalstvo. Oktobra 2024 je dejal: 'Obžalujemo, da so bile rakete, ki so padale na Izrael, plačane tudi s pomočjo denarja (2 milijardi dolarjev), ki ga je iranski režim opral v največji slovenski državni banki NLB v času vladavine stranke Tanje Fajon.'"

O premiku slovenskega veleposlaništva v Jeruzalem

"Josi Dagan, vodja regionalnega sveta Samarije, je Janšev prijatelj, oba pa sta v zadnjih tednih posnela skupni videoposnetek, v katerem je novi slovenski voditelj dejal: 'Pošiljam pozdrave prebivalcem Judeje in Samarije.'"

Jerusalem Post še piše, da je Janša v preteklosti že dejal, da bo slovensko veleposlaništvo preselil iz Tel Aviva v Jeruzalem in da se domneva, da bi Slovenija lahko umaknila svoje priznanje palestinske neodvisnosti.

