Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Torek,
19. 5. 2026,
15.54

Osveženo pred

51 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
Izrael vojna napad ZDA Iran

Torek, 19. 5. 2026, 15.54

51 minut

Vojna v Iranu

Iran: Odprli bomo nove fronte, če bodo ZDA ponovno začele napade #vŽivo

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Iran | Iranska vojska je čas premirja v vojni z ZDA in Izraelom izkoristila za krepitev svojih bojnih zmogljivosti. | Foto Guliverimage

Iranska vojska je čas premirja v vojni z ZDA in Izraelom izkoristila za krepitev svojih bojnih zmogljivosti.

Foto: Guliverimage

Iranska vojska je danes sporočila, da bo odprla nove fronte, če bodo ZDA ponovno začele napade. Opozorilo vojske prihaja dan po tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump sporočil, da je za danes načrtoval napad na Iran, ki ga je odložil na prošnjo zalivskih držav, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov: 

15.55 Iran svari z odzivom v primeru novih napadov ZDA

15.55 Iran svari z odzivom v primeru novih napadov ZDA

Tiskovni predstavnik iranske vojske Mohamad Akraminia je danes dejal, da bodo proti ZDA odprli nove fronte, če bodo ameriške sile ponovno začele napade na Iran. Dodal je, da je iranska vojska čas premirja v vojni z ZDA in Izraelom izkoristila za krepitev svojih bojnih zmogljivosti.

Ameriški predsednik Trump je pred tem na svojem družbenem omrežju Truth Social v ponedeljek sporočil, da na prošnjo zalivskih držav prelaga napad na Iran, ki je bil načrtovan za danes. Zapisal je tudi, da je vojsko obvestil, naj bo pripravljena za velik napad, če ne bo prišlo do sprejemljivega dogovora z Iranom.

Katar, ki je bil med ameriško-izraelsko vojno proti Iranu podobno kot druge zalivske države tarča povračilnih napadov Teherana, je medtem danes sporočil, da je za nadaljnja prizadevanja za spodbujanje pogovorov med Iranom in ZDA potrebnega več časa.

"Podpiramo diplomatska prizadevanja Pakistana, ki je pokazal resnost pri zbliževanju strani in iskanju rešitve," je še dejal tiskovni predstavnik katarskega zunanjega ministrstva Majed Al Ansari.

Od sklenitve krhkega premirja med Washingtonom in Teheranom, ki je obveljalo 8. aprila, sta se strani srečali na enem krogu pogovorov, ki se je končal brez dogovora. Po poročanju iranskih medijev naj bi ZDA v zadnjih dogovarjanjih preko pakistanskih posrednikov predstavile seznam v petih točkah, ki je vključeval zahtevo, da Iran ohrani le eno delujočo jedrsko lokacijo in svoje zaloge visoko obogatenega urana preda ZDA.

Teheran medtem vztraja pri svojih zahtevah, ki med drugim vključujejo pravico do miroljubnega jedrskega programa, sprostitev iranskega premoženja, zamrznjenega v tujini, in odpravo mednarodnih sankcij, ki hromijo iransko gospodarstvo.

Neil Sorahan
Novice Ryanair: Dražje gorivo bi lahko pokopalo še več letalskih družb
Fatih Birol
Novice Skrb vzbujajoče besede šefa IEA
Donald Trump
Novice Trump nepričakovano: Jutri ne bom napadel Irana #vŽivo
Iran nogomet
Sportal Iranska nogometna reprezentanca začela pot proti ZDA
tovornjak z gorivom, gorivo
Novice Cene nafte se ponovno višajo
Izrael vojna napad ZDA Iran
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.