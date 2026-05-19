Iranska vojska je danes sporočila, da bo odprla nove fronte, če bodo ZDA ponovno začele napade. Opozorilo vojske prihaja dan po tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump sporočil, da je za danes načrtoval napad na Iran, ki ga je odložil na prošnjo zalivskih držav, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

15.55 Iran svari z odzivom v primeru novih napadov ZDA

Tiskovni predstavnik iranske vojske Mohamad Akraminia je danes dejal, da bodo proti ZDA odprli nove fronte, če bodo ameriške sile ponovno začele napade na Iran. Dodal je, da je iranska vojska čas premirja v vojni z ZDA in Izraelom izkoristila za krepitev svojih bojnih zmogljivosti.

Ameriški predsednik Trump je pred tem na svojem družbenem omrežju Truth Social v ponedeljek sporočil, da na prošnjo zalivskih držav prelaga napad na Iran, ki je bil načrtovan za danes. Zapisal je tudi, da je vojsko obvestil, naj bo pripravljena za velik napad, če ne bo prišlo do sprejemljivega dogovora z Iranom.

Katar, ki je bil med ameriško-izraelsko vojno proti Iranu podobno kot druge zalivske države tarča povračilnih napadov Teherana, je medtem danes sporočil, da je za nadaljnja prizadevanja za spodbujanje pogovorov med Iranom in ZDA potrebnega več časa.

"Podpiramo diplomatska prizadevanja Pakistana, ki je pokazal resnost pri zbliževanju strani in iskanju rešitve," je še dejal tiskovni predstavnik katarskega zunanjega ministrstva Majed Al Ansari.

Od sklenitve krhkega premirja med Washingtonom in Teheranom, ki je obveljalo 8. aprila, sta se strani srečali na enem krogu pogovorov, ki se je končal brez dogovora. Po poročanju iranskih medijev naj bi ZDA v zadnjih dogovarjanjih preko pakistanskih posrednikov predstavile seznam v petih točkah, ki je vključeval zahtevo, da Iran ohrani le eno delujočo jedrsko lokacijo in svoje zaloge visoko obogatenega urana preda ZDA.

Teheran medtem vztraja pri svojih zahtevah, ki med drugim vključujejo pravico do miroljubnega jedrskega programa, sprostitev iranskega premoženja, zamrznjenega v tujini, in odpravo mednarodnih sankcij, ki hromijo iransko gospodarstvo.