Avtor:
K. M.

Sobota,
14. 2. 2026,
11.14

Osveženo pred

16 minut

partnerska zveza družina zveza prevara varanje Brazilija umor

Sobota, 14. 2. 2026, 11.14

16 minut

Ko je odkril, da ga žena vara, je ubil sinova in storil samomor

Avtor:
K. M.

Umor | Machadova žena se je v restavraciji poljubljala z drugim moškim. | Foto IG/periodicodeuna

Machadova žena se je v restavraciji poljubljala z drugim moškim.

Foto: IG/periodicodeuna

V Braziliji se je zgodil resen incident. 40-letnik je potem, ko je odkril ženino nezvestobo, ubil svoja otroka in nato storil samomor, poročajo tuji mediji.

40-letni Thales Machado, visoki lokalni uradnik, je ustrelil sinova, stara 12 in osem let, potem ko si je ogledal videoposnetek, na katerem je njegova žena Sara Tinoco Araujo v restavraciji poljubljala neznanega moškega.

Machado, ki je sumil, da ga žena vara, je najel zasebnega detektiva. Ta mu je dostavil posnetek, na katerem se njegova žena v restavraciji poljublja z drugim moškim. Po ogledu videoposnetka se je Machado odpravil domov in s pištolo ustrelil svoja sinova ter nato storil samomor.

Po poročanju medijev je Machado nekaj ur pred tragedijo objavil fotografijo, na kateri v naročju drži enega od sinov, poleg fotografije pa pripisal: "Bog te je blagoslovil, oče te ima zelo rad."

