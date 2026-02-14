Ko je odkril, da ga žena vara, je ubil sinova in storil samomor

V Braziliji se je zgodil resen incident. 40-letnik je potem, ko je odkril ženino nezvestobo, ubil svoja otroka in nato storil samomor, poročajo tuji mediji.

40-letni Thales Machado, visoki lokalni uradnik, je ustrelil sinova, stara 12 in osem let, potem ko si je ogledal videoposnetek, na katerem je njegova žena Sara Tinoco Araujo v restavraciji poljubljala neznanega moškega.

Machado, ki je sumil, da ga žena vara, je najel zasebnega detektiva. Ta mu je dostavil posnetek, na katerem se njegova žena v restavraciji poljublja z drugim moškim. Po ogledu videoposnetka se je Machado odpravil domov in s pištolo ustrelil svoja sinova ter nato storil samomor.

Po poročanju medijev je Machado nekaj ur pred tragedijo objavil fotografijo, na kateri v naročju drži enega od sinov, poleg fotografije pa pripisal: "Bog te je blagoslovil, oče te ima zelo rad."