Lucas Pinheiro Braathen je brez dvoma eden največjih zvezdnikov olimpijskih iger Milano Cortina 2026. Zanj navijajo tudi v državah, kjer jim ni veliko mar za alpsko smučanje. Tudi v njegovi drugi domovini Braziliji. In zdaj je še osvojil zlato kolajno v veleslalomu. Premagal je kralja te discipline Marca Odermatta. "Sprašujete me, če lahko z besedami opišem ta čustva. A jih res ne morem. Res ne morem …" Lahko pa osvoji še eno kolajno. V torek ga čaka še slalom. "Ta pot je bila res … Res je bila dolga. Bila je neobičajna. A je bila moja!"

Petindvajsetletni Lucas Pinheiro Braathen se je rodil norveškemu očetu Björnu Braathenu in brazilski materi Alessandri Pinheiro de Castro, po ločitvi staršev pa večino svojega otroštva preživel v Južni Ameriki. Več let je uspešno tekmoval za Norveško, a po sporu z norveško smučarsko zvezo glede pravic v povezavi s sponzorstvom oktobra 2023 v solzah sklenil kariero. Ko je imel šele 23 let. A se je pričakovano leto pozneje vrnil kot tekmovalec Brazilije.

Poglejte, kako so v Milanu v brazilski olimpijski hiši proslavili zlato kolajno:

"Predstavljam več kot 200 milijonov Brazilcev"

V prvi vožnji je bil razred zase. Foto: Reuters "Nekaj posebnega v naši zgodbi je že to, da sploh sodelujemo, da nosimo naše barve. Za Brazilijo je zmaga že to, da smo prišli v Milano. A zdaj je moja misija, da se osredotočim na tekmovanje in skušam najti pot, da osvojimo prvo brazilsko olimpijsko kolajno," je dejal ob prihodu v Bormio. Pred štirimi leti je na olimpijskih igrah na obeh tekmah odstopil. V svetovnem pokalu ima le dve veleslalomski zmagi, obe še pod zastavo Norveške. Skupaj ima šest zmag, v Leviju je to zimo slalom dobil kot Brazilec. Pritisk je zelo visok. Predstavljam več kot 200 milijonov Brazilcev. Jaz sem njihov športnik, ki ima najboljšo možnost in priložnost, da osvoji kolajno. S to odgovornostjo se nosim vsak dan, tudi na dan tekme. A ta pritisk je tudi privilegij. Saj ti pritisk pomaga, da uresničiš ves svoj potencial, pravi. In tako je v finalu - kljub napadu Odermatta - ubranil 58 stotink prednosti. Še sam ni mogel verjeti. Padel je na tla, nato zakričal od navdušenja, pozneje je prišla na vrsto - seveda - še samba.

"Sledil sem svoji intuiciji in si upal biti, kar sem"

Kakšna sreča! Foto: Reuters "Sprašujete me, če lahko z besedami opišem ta čustva. A jih res ne morem. Res ne morem …," je na pol v solzah po velikem zmagoslavju v Bormiu v eni prvih izjav skušal nekaj stavkov povedati Braathen. "Ta pot je bila res … Res je bila dolga. Bila je neobičajna. A je bila moja! Sledil sem svoji intuiciji in si upal biti, kar sem. Samo to mi je pomembno. Tudi če bi bil danes drugi, tretji, četrti … Samo da bi smučal s srcem. To bo bil moja definicija uspeha. A sem vedel in dovolj dolgo sanjal, da bom, če bom popolnoma sledil svojemu srcu, končal na vrhu. In zato sem danes olimpijski prvak." S temi besedami je vse ganil.

Zanj sta bila vesela še švicarska tekmeca: drugi Marco Odermatt in tretji Loic Meillard. Foto: Reuters

"Več kot ponosen sem"

Res je njegova. Foto: Reuters Postal je prvi Brazilec in sploh prvi Južnoameričan, ki je osvojil kolajno na zimskih olimpijskih igrah. Brazilija je na te igre prišla s 14 športniki. Z olimpijskih iger je imela 170 kolajn v 18 športih. Jokal je tudi, ko je na podelitvi kolajn igrala brazilska himna. "Ker sem osvojil to zlato kolajno in poslušal himno. To sem tolikokrat poslušal kot navijač brazilske nogometne reprezentance. Zaradi te sem vzljubil šport. Zdaj pa sredi gora poslušam himno v mojo čast. Več kot ponosen sem, da sem na olimpijskih igrah osvojil zlato kolajno v teh barvah." Še posebej je vesel, ker ga v Braziliji vsi tako zelo podpirajo. To je podpora, ki jo je kot član norveške ekipe pogrešal.

Braathen, ki na družbenem omrežju Instagram beleži okoli 443.000 sledilcev je tudi reden gost na pariških in milanskih tednih mode, ustvaril je tudi svojo linijo izdelkov za nego kože. Veliko pozornosti in kritik je prejel zaradi lakiranja nohtov in včasih šokantnih oblačil. "Ker se ukvarjam z ekstremnimi športi, se moram oblačiti na določen način? To nima smisla," je nekoč dejal za L'Equipe.