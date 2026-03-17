Plačujete preveč za mobilni paket? Ta ponuja neomejene klice in internet za 4,99 evra.

Pri operaterju HoT (HOFER Telekom) imajo trenutno ponudbo, ki izstopa. Če svojo telefonsko številko prenesete na HoT do 30. aprila 2026 , lahko paket HoT MEGA prvih šest mesecev uporabljate za samo 4,99 evra na mesec .

Pri številnih operaterjih se namreč zgodi, da je začetna cena videti zelo ugodna, čez nekaj mesecev pa račun pokaže precej višji znesek. Zato so ponudbe z jasnimi pogoji in stabilno ceno za uporabnike vedno zanimivejše.

Mobilni telefon danes uporabljamo skoraj za vse: za klice, sporočila, navigacijo, družbena omrežja, gledanje videov ali celo delo. Prav zato večina uporabnikov išče mobilni paket, ki ponuja veliko, a je hkrati cenovno dostopen in brez zapletenih pogojev.

Gre za paket, ki vključuje neomejene klice, neomejena SMS-sporočila in neomejen prenos podatkov, kar pomeni, da lahko telefon uporabljate brez skrbi glede porabe. Po izteku promocijskega obdobja paket ostane med ugodnejšimi na trgu, saj njegova redna cena znaša 9,99 evra na mesec.

Foto: Shutterstock

Mobilni paket brez vezave in brez drobnega tiska

Ena od stvari, zaradi katerih HoT izstopa na slovenskem trgu mobilne telefonije, je fleksibilnost. Paketi namreč niso vezani na dolgoročne pogodbe, zato jih lahko uporabniki kadarkoli spremenijo ali zamenjajo.

To pomeni, da lahko paket prilagodite takrat, ko se spremenijo vaše potrebe. Nekateri uporabniki potrebujejo več prenosa podatkov, drugi več minut za klice v tujino ali dodatne možnosti za gostovanje. Pri HoT lahko takšne spremembe uredite hitro in brez dodatnih stroškov.

Velik del upravljanja poteka digitalno. V mobilni aplikaciji Moj HoT ali prek spletnega portala lahko uporabniki spremljajo porabo, podaljšajo paket ali vključijo dodatne storitve. Celoten sistem je zasnovan tako, da je uporaba mobilne telefonije čim preprostejša.

Foto: Shutterstock

Neomejena uporaba telefona brez skrbi

Paket HoT MEGA je namenjen uporabnikom, ki želijo telefon uporabljati brez omejitev. Neomejeni klici, neomejena sporočila in neomejen prenos podatkov pomenijo, da lahko brez skrbi brskate po spletu, gledate videoposnetke, uporabljate navigacijo ali družbena omrežja.

Tak paket je zanimiv predvsem za tiste, ki telefon uporabljajo intenzivno, na primer za delo na poti, komunikacijo s sodelavci ali vsakodnevno uporabo aplikacij.

Če številko prenesete na HoT do konca aprila, boste za tak paket prvih šest mesecev plačevali samo 4,99 evra na mesec, kar ga uvršča med cenovno najdostopnejše pakete z neomejenimi storitvami.

Paketi, ki so pregledni že na prvi pogled HoT ponuja več mobilnih paketov, ki so zasnovani preprosto in pregledno, zato uporabniki hitro razumejo, kaj dobijo za svoj denar. Manjši paket MINI je primeren za osnovno uporabo telefona, medtem ko paket MAXI že vključuje neomejene klice in veliko količino prenosa podatkov. Paket EXTRA je namenjen tistim, ki potrebujejo še več podatkov in tudi klice iz Slovenije v države EU. Paket MEGA pa je namenjen uporabnikom, ki želijo popolno svobodo uporabe, saj vključuje neomejene klice, SMS-sporočila in prenos podatkov. Poleg mobilnih paketov so na voljo tudi paketi mobilnega interneta, ki jih lahko uporabljate na tablicah, mobilnih usmerjevalnikih ali kot dodatno povezavo za delo in zabavo.

Foto: Shutterstock

Kombinacija mobilnega paketa in mobilnega interneta

Uporabniki lahko mobilni paket kombinirajo tudi s paketom mobilnega interneta. Tako imenovani dvojček HoT MEGA + HoT GIGA neomejeni omogoča neomejeno telefonijo in neomejen mobilni internet.

V promocijskem obdobju je takšna kombinacija prvih šest mesecev na voljo za 14,98 evra na mesec, nato pa za 19,98 evra na mesec, kar je opazno manj od redne cene obeh paketov.

Zanesljivo omrežje in vse več pokritosti 5G

Pri izbiri mobilnega paketa je poleg cene pomembna tudi kakovost omrežja. HoT svoje storitve ponuja prek mobilnega omrežja A1, ki zagotavlja zelo široko pokritost po Sloveniji.

Omrežje 4G/LTE je danes na voljo več kot 99 odstotkom prebivalstva, omrežje 5G pa se hitro širi in je že dostopno skoraj 85 odstotkom prebivalcev. Uporabniki HoT lahko 5G uporabljajo brez dodatnih doplačil, če njihova naprava to podpira.

Na voljo so tudi napredne tehnologije, kot so VoLTE za boljšo kakovost klicev, VoWiFi za klice prek omrežja Wi-Fi in možnost uporabe virtualne SIM-kartice oziroma eSIM.

Foto: Shutterstock

Prehod na HoT je zelo preprost

Prehod na HoT je hiter in brez zapletenih postopkov. SIM-kartico lahko kupite v trgovinah HOFER ali jo naročite prek spleta, aktivacija pa traja le nekaj minut.

Če želite obdržati svojo telefonsko številko, HoT poskrbi tudi za prenos številke in prekinitev pogodbe s prejšnjim operaterjem. Tako lahko nov mobilni paket začnete uporabljati skoraj takoj.

Operater, ki cen paketov ni zvišal že od leta 2017

Posebnost HoT je tudi stabilnost cen. Operater cen svojih paketov ni zvišal že od leta 2017, hkrati pa so pakete v tem času večkrat izboljšali in uporabnikom ponudili več minut, več sporočil ali več prenosa podatkov.

Zato HoT pogosto izberejo uporabniki, ki želijo mobilni paket brez zapletenih pogojev, z jasno ceno, brez vezave in brez neprijetnih presenečenj na mesečnem računu.

Če torej iščete mobilni paket z neomejenimi klici, neomejenim internetom in ugodno ceno, je paket HoT MEGA trenutno ena zanimivejših možnosti. Če svojo številko prenesete na HoT do 30. aprila 2026, lahko prvih šest mesecev mobilno telefonijo uporabljate za samo 4,99 evra na mesec.