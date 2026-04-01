Veliki kralj zime Domen Prevc po koncu sezone očitno še ne misli pospraviti smuči. Po ponedeljkovem odhodu v Zakopane, kjer ga danes skupaj z Anžetom Laniškom čaka revialna tekma Red Bull Target Jumping, naj bi ga konec tedna ob pravih vremenskih razmerah čakal še spektakularen skok na Islandiji. Cilj? Tisto, kar ni uspelo niti Rjojuju Kobajašiju – polet prek 300 metrov.

Če se je zdelo, da je Domen Prevc s koncem sezone izčrpal vse vrhunce ene najbolj sanjskih zim v zgodovini slovenskih smučarskih skokov, so se zdaj pojavile informacije o novem, izjemno ambicioznem projektu. Slovenec je v tej zimi osvojil veliki kristalni globus, zlatega orla na novoletni turneji, naslov svetovnega prvaka v poletih in olimpijsko zlato na veliki skakalnici, v Planici pa je z malim kristalnim globusom le še dokončno potrdil status najboljšega letalca na svetu.

Zdaj naj bi pogledoval še proti meji, ki se zdi skoraj nečloveška. Ta meja je 300 metrov. In to naj bi napadel kar z novimi smučmi, ki mu jih je v Planici pripravila Slatnarjeva ekipa po sanjski sezoni.

Kobajašiju ni uspelo poleteti prek 300 metrov. Bo Domnu?

Pred dvema letoma je na Islandiji v posebnem Red Bullovem projektu Japonec Rjoju Kobajaši poletel 291 metrov in poskrbel za enega najbolj odmevnih eksperimentov v zgodovini smučarskih poletov. Takrat se je govorilo, da bi ob popolnih razmerah lahko letel še precej dlje, a je 300-metrska meja ostala nedotaknjena.

Domen Prevc po koncu izjemne zime očitno še ni rekel zadnje. Foto: Guliverimage

Zdaj se je v zakulisju omenjalo ime Domna Prevca. Slovenski šampion je po sezoni, v kateri je osvojil vse, v življenjski formi, ob tem pa velja za najboljšega letalca na svetu. Prav zato naj bi bil idealen kandidat za nov poskus zgodovinskega poleta.

Da je povezava s takšnim projektom vsaj na papirju mogoča, daje slutiti tudi njegovo sodelovanje s podjetjem energijskih pijač. A če kdo v tem trenutku deluje kot človek za "Projekt 300", je to prav Domen Prevc.

Pošalili so se, da bo treba Domnu ob pristanku na novo risati doskočišče

Po informacijah iz skakalnih krogov naj bi bila ideja preprosta: po nastopu v Zakopanah bi sledil polet na Islandijo, tam pa nekaj dni prilagajanja razmeram, preizkusov zaletišča in nato veliki napad na magično mejo. Projekt naj bi v ožjem krogu nosil delovno ime Projekt 300, najbolj optimistični pa naj bi se že pošalili, da bo treba ob Domnovem pristanku na novo risati doskočišče.