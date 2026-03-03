Ronaldo je poškodovan, klub sporoča, da je ostal v Rijadu

Cristiano Ronaldo, ki igra za savdski nogometni klub Al Nassr, naj bi zaradi dogajanja na Bližnjem vzhodu zapustil Savdsko Arabijo in prispel v Madrid. Tekme Al Nassra so prestavljene. Iz kluba zdaj sporočajo, da ima 41-letnik poškodovano stegensko mišico in da je še vedno v Rijadu, kjer spremljajo njegovo okrevanje. Objavili so tudi fotografije, da je bil v torek v klubskih prostorih.

Med športniki, ki službujejo na Bližnjem vzhodu, je tudi Cristiano Ronaldo. Portugalski zvezdnik s partnerko Georgino Rodriguez in petimi otroki živi v Rijadu, kjer je bilo ameriško veleposlaništvo v torek zjutraj tarča napada z droni.

Ronaldova družina naj bi že pred tem zapustila prestolnico Savdske Arabije. Tuji mediji poročajo, da je zasebno letalo 41-letnega Portugalca v ponedeljek zvečer poletelo proti Španiji. Po podatkih Flightradar24 je letelo nad Egiptom in Sredozemskim morjem, v zgodnjih torkovih urah pa pristalo v Madridu. Podatkov o tem, kdo vse je bil na letalu, ni.

Foto: Guliverimage

Ronaldo si je sicer na zadnji tekmi poškodoval stegensko mišico. V torek popoldne so iz kluba sporočili, da je začel z rehabilitacijo in da bodo iz dneva v dan spremljali njegovo stanje. Objavili so tudi fotografije iz klubskih prostorov, na katerih je tudi Ronaldo. Očitno je torej ostal v Savdski Arabiji.

Al Nassr je v torek objavil te fotografije, na njih je tudi Ronaldo: