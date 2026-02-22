Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

zimske razmere vreme sneg Elektro Maribor elektrika Telekom Slovenije

Nedelja, 22. 2. 2026, 9.06

17 minut

Delavci odpravljajo napake, na terenu vladajo izredne razmere

Maribor

Foto: Telekom Slovenije

V petek je severovzhodni del države zajelo obilno sneženje, moker in težak sneg pa je podiral drevesa in poškodoval daljnovode, zaradi česar je prišlo do množičnega izpada elektrike. V nekem trenutku je bilo na širšem območju Elektra Maribor brez oskrbe z električno energijo 70 tisoč odjemalcev, danes je takšnih le še okoli tri tisoč, kažejo podatki na spletni strani štajerske električne družbe. Že od petka so na terenu delavci Elektra Maribor in tehnične ekipe elektrooskrb iz vse Slovenije. Zaradi izredne situacije je prišlo tudi do motenj v komunikacijskih storitvah, zato na terenu dela izvajajo tudi tehnični delavci ponudnikov telekomunikacijskih storitev.

Odpravljanje poškodb elektroenergetskega omrežja, ki jih je povzročilo vremensko dogajanje na širšem območju severovzhodne Slovenije, bo po navedbah pristojnih trajalo več dni. Potem ko je bilo v petek zjutraj na širšem območju Elektro Maribor brez oskrbe z električno energijo 70 tisoč odjemalcev, je danes takšnih le še okoli tri tisoč. 

Direktorica uprave Elektra Maribor Tatjana Vogrinec Burgar je ob včerajšnjem obisku predsednika vlade Roberta Goloba poudarila, da njihove ekipe delajo vse, kar je v njihovi moči, da bi čim prej zagotovili oskrbo z energijo vsem odjemalcem.

Že od petka so na terenu poleg elektro-gradbenih ekip Elektra Maribor in lokalnih ekip še ELES, MORS ter tehnične ekipe elektrooskrb iz vse Slovenije.

Zaradi izredne situacije je prišlo tudi do motenj v komunikacijskih storitvah, zato na terenu dela izvajajo tudi tehnični delavci ponudnikov telekomunikacijskih storitev. V ekstremnih razmerah se trudijo odpraviti vse napake in vzpostaviti normalno stanje. 

"Naše terenske ekipe so že vse od petka ves čas na terenu. V ekstremnih razmerah se prebijajo do najbolj oddaljenih točk, da bi čim prej povsod ponovno vzpostavili delovanje vseh naših storitev," je sporočil Telekom Slovenije. Na družbenem omrežju Facebook so včeraj objavili nekaj fotografij, ki pričajo o tem, kako zahtevne so razmere na terenu. 

