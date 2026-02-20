Pobelilo dele države, številne težave v prometu #foto

Prebivalci nekaterih delov države, predvsem nekoliko višje ležečih, so se zbudili v zasneženo jutro. Najmočneje trenutno sneži v Podravju in na Koroškem, snežinke je bilo zjutraj opaziti tudi v Ljubljani. Ponekod sneg povzroča težave v prometu, zaradi teže pa je podrtih tudi več dreves. Po napovedih agencije za okolje (Arso) lahko danes zimske razmere pričakujemo predvsem na severozahodu države, kjer lahko do popoldneva zapade od 10 do 20, v višjih legah pa tudi 40 centimetrov snega. Mogoč je snegolom, v visokogorju pa obstaja velika nevarnost proženja snežnih plazov. Za severovzhod in severozahod države so tako izdali oranžno vremensko opozorilo.

Z uprave za zaščito in reševanje so sporočili, da so ponoči zaradi snegoloma zabeležili 39 dogodkov, za odpravljanje posledic pa so aktivirali 38 gasilskih enot, ki so še vedno na terenu. Z mariborske policijske uprave so sporočili, da so bili od zgodnjega jutra obveščeni o več prometnih nesrečah z materialno škodo, več voznikov pa se je srečevalo tudi s težavami zaradi padlih dreves, odtrganih kablov in drogov na voziščih. Ker snežne razmere še vedno povzročajo težave v prometu in so razmere še vedno zahtevne, so voznike pozvali k previdnosti.

Ob meji z Avstrijo več kot 25 centimetrov snega

Na Zgornji Kapli, ki leži ob meji z Avstrijo na nadmorski višini 720 metrov, je zapadlo več kot 25 centimetrov snega in še vedno sneži, prav tako na vseh prelazih proti Avstriji, je za Radio Slovenija povedal dežurni vremenoslovec na Arsu Brane Gregorčič. V Slovenskih Konjicah in Mariboru je do jutra zapadlo osem centimetrov snega, na Ptuju šest, v Novem mestu pet in v Velikih Laščah štiri centimetre, je dodal.

Arso sicer napoveduje, da bo danes oblačno s padavinami. Predvsem v severovzhodnih krajih bo marsikje snežilo do nižin, razmere bodo zimske. Drugod bo meja sneženja na nadmorski višini okoli 500 metrov, ob močnejših padavinah pa lahko občasno tudi nižje. Padavine bodo popoldne od zahoda postopno slabele in do večera večinoma ponehale. Pihal bo okrepljen veter severnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija.

Fotogalerija 1 / 23 / 23

Ponoči se bo delno razjasnilo, veter se bo umiril. Ponekod po nižinah bo nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -2, na Primorskem od 0 do 3 stopinje Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 8, na Goriškem in v slovenski Istri okoli 10 stopinj Celzija. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo v zahodnih in južnih krajih. V ponedeljek bo delno jasno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Topleje bo, piše na spletni strani Arsa.

Težave v prometu

Snežne razmere težave povzročajo tudi v prometu, zaradi plužnih skupin ponekod namreč nastajajo zastoji. Zaradi zdrsa tovornega vozila je promet oviran na cesti Velenje-Arja vas pri Črnovi. V obe smeri je nastal daljši zastoj. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Maribor-Dravograd na Spodnjem Slemenu. Promet je zaradi prometne nesreče oviran tudi na dveh odsekih dolenjske avtoceste, in sicer med Starinami in Novim mestom vzhod proti Ljubljani ter pri priključku Novo mesto zahod.

Na štajerski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred prehodom Šentilj proti Avstriji. Vozila stojijo na voznem pasu. Zastoji so tudi na posameznih odsekih podravske, pomurske in štajerske avtoceste ter na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani.

Zaradi zimskih razmer ponekod velja prepoved prometa za priklopnike in polpriklopnike. Na prometnoinformacijskem centru voznikom priporočajo previdno vožnjo, upoštevanje varnostne razdalje ter prilagoditev hitrosti voznim razmeram, na prelazih in preostalih višje ležečih cestah je v primeru snega na vozišču obvezna uporaba verig.

Zaradi snega je oviran tudi železniški promet. Kot je razvidno s spletne strani Slovenskih železnic, daljše zamude v železniškem prometu nastajajo na relaciji Maribor-Ljubljana, Poljčane-Maribor in na koroški železniški progi med Mariborom in Prevaljami.

Stanje na cestah:

Zastoji v prometu:

Potovalni časi: