Danes bo večinoma sončno z nekaj prosojne koprenaste oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, ob morju popoldne maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 18, na Goriškem okoli 20 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje.

V petek se bo oblačnost povečala, čez dan bo predvsem na severu možna kakšna kaplja dežja. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, najvišje dnevne od 14 do 19, na severovzhodu okoli 11 stopinj Celzija.

Kakšno vreme lahko pričakujemo konec tedna?

V soboto bo sprva še precej oblačno, čez dan se bo jasnilo. V nedeljo kaže na dokaj sončno vreme, več oblačnosti bo proti vzhodu. Nekoliko topleje bo.

V nedeljo še kaže na dokaj sončno vreme, v ponedeljek pa po vsej verjetnosti že sledi vremenski preobrat.

Kaj napoveduje vremenska slika? Nad srednjo Evropo in severnim Sredozemljem prevladuje vpliv območja visokega zračnega tlaka. Od severa doteka k nam v višinah nekoliko hladnejši in dokaj suh zrak.

Danes bo vpliv vremena na počutje ugoden in spodbuden. V petek bodo vremensko najbolj občutljivi lahko imeli manjše vremensko pogojene težave.