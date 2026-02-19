Prometna nesreča na primorski avtocesti: zaprt prehitevalni pas, nastaja zastoj

Na primorski avtocesti med Uncem in Logatcem proti Ljubljani se je zgodila prometna nesreča. Zaprt je prehitevalni pas, nastaja zastoj, poroča prometno-informacijski center.

Pot proti Ljubljani se zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti podaljša za okoli 20 minut.

Prometno-informacijski center voznike poziva k previdni vožnji, v zastoju pa je pomembno ustvariti reševalni pas.

Poleg zastoja na primorski avtocesti se zaradi popoldanske konice kolone vijejo tudi iz smeri večjih mest.