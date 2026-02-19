Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Četrtek, 19. 2. 2026, 14.51

1 ura, 21 minut

Prometna nesreča na primorski avtocesti: zaprt prehitevalni pas, nastaja zastoj

prometna nesreča | Foto Prometno-informacijski center

Foto: Prometno-informacijski center

Na primorski avtocesti med Uncem in Logatcem proti Ljubljani se je zgodila prometna nesreča. Zaprt je prehitevalni pas, nastaja zastoj, poroča prometno-informacijski center.

Pot proti Ljubljani se zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti podaljša za okoli 20 minut.

Prometno-informacijski center voznike poziva k previdni vožnji, v zastoju pa je pomembno ustvariti reševalni pas. 

Poleg zastoja na primorski avtocesti se zaradi popoldanske konice kolone vijejo tudi iz smeri večjih mest.

