Četrtek, 19. 2. 2026, 14.51
1 ura, 21 minut
Prometna nesreča na primorski avtocesti: zaprt prehitevalni pas, nastaja zastoj
Na primorski avtocesti med Uncem in Logatcem proti Ljubljani se je zgodila prometna nesreča. Zaprt je prehitevalni pas, nastaja zastoj, poroča prometno-informacijski center.
Pot proti Ljubljani se zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti podaljša za okoli 20 minut.
Prometno-informacijski center voznike poziva k previdni vožnji, v zastoju pa je pomembno ustvariti reševalni pas.
Poleg zastoja na primorski avtocesti se zaradi popoldanske konice kolone vijejo tudi iz smeri večjih mest.