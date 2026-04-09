Le uro ali dve iz Slovenije: tukaj vas čakajo najboljše aktivne počitnice na Hrvaškem

Hrvaška že dolgo velja za priljubljeno poletno destinacijo, a poleg morja in plaž ponuja tudi številne možnosti za aktiven oddih. Številne regije, ki so od Slovenije oddaljene le uro ali dve vožnje, ponujajo raznolike aktivnosti v naravi – od pohodništva in kolesarjenja do vodnih športov in adrenalinskih doživetij.

Pri načrtovanju takšnih izletov je pomembno poskrbeti tudi za varnost: primerna obutev, zaščita pred soncem, dovolj tekočine in ustrezna športna oprema so obvezna oprema za prijetno in brezskrbno izkušnjo.

Gorski kotar in Istra: pohodništvo, kolesarjenje in naravne znamenitosti

Med najbolj priljubljenimi destinacijami za aktiven oddih v bližini Slovenije sta Gorski kotar in Istra. Obe regiji ponujata razgibano pokrajino, številne urejene poti in možnosti za aktivnosti v vseh letnih časih.

V Gorskem kotarju se pohodniške poti raztezajo od lahkih gozdnih sprehodov do zahtevnejših planinskih tur. Med bolj priljubljenimi in dostopnimi potmi sta Steza plenilcev in Botanična pot, ki sta primerni tudi za družine.

Za nekoliko daljši izlet je zanimiva pot do jame Vrelo, medtem ko izkušenejši pohodniki pogosto izberejo zahtevnejše trase, kot sta Horvatova pot in vzpon proti Petehovcu. Regija ponuja tudi številne druge aktivnosti na prostem. Obiskovalci se lahko odpravijo na rafting po reki Kolpi, kolesarijo po gozdnih poteh ali preizkusijo adrenalinske parke z ziplini. V bližini letališča Grobnik so mogoči tudi panoramski poleti, ki ponujajo razgled na gozdnato pokrajino Gorskega kotarja.

Kolesarjenje v Rovinju Foto: Ivan Sardi

Tudi Istra je odlična izbira za ljubitelje gibanja v naravi. Kolesarske in pohodniške poti vodijo skozi vinograde, nasade oljk in gozdove ter povezujejo slikovita srednjeveška mesta, kot so Motovun, Grožnjan, Pazin in Buzet. Takšne poti združujejo šport in raziskovanje kulturne dediščine, saj obiskovalci med potjo odkrivajo stare kamnite ulice, razgledne točke in lokalne gostilne. Za tiste, ki si želijo drugačnega pogleda na pokrajino, je v Istri mogoče tudi jadralno padalstvo, na primer v okolici Kaštelirja, kjer se odpirajo razgledi na gričevnato notranjost polotoka.

Posebno doživetje ponuja tudi Narodni park Brioni. Otoki so primerni za sproščene kolesarske izlete ali sprehode po urejenih parkovnih poteh, kjer lahko obiskovalci opazujejo različne živalske vrste ter raziskujejo zgodovinske ostanke rimskih vil in arheoloških najdišč.

Kvarner: pohodništvo nad morjem

Na območju Kvarnerja se narava in morje prepletata na poseben način. Pobočja Učke in okolica Opatije ponujajo številne pohodniške in gorskokolesarske poti z razgledi na Kvarnerski zaliv. Teren je raznolik – od gozdnih poti in travnikov do bolj zahtevnih skalnatih odsekov –, zato lahko obiskovalci izbirajo med lažjimi sprehodi ali zahtevnejšimi gorskimi turami. Gorski kolesarji in ljubitelji trail teka tu najdejo številne urejene poti različnih težavnostnih stopenj. Prednost te regije je tudi, da je blizu Slovenije. Po manj kot dveh urah vožnje lahko obiskovalci uživajo v raziskovanje istrskega zaledja, vzponu na Učko ali kolesarjenju ob obali.

Vojak – najvišji vrh Učke v Istri Foto: Julien Duval

Severni Jadran: kajak, jadranje in potapljanje

Severna jadranska obala je zaradi bližine Slovenije priljubljena tudi za vodne športe. Ob mirnem morju in številnih zalivih se ponujajo odlične možnosti za vožnjo s kajakom, jadranje ali supanje.

Na območju Brionov lahko obiskovalci raziskujejo obalo s kajakom ali supom ter odkrivajo skrite zalive, borove gozdove in kristalno čisto morje. Takšne aktivnosti so primerne tudi za začetnike ali družine, saj so številni zalivi dobro zaščiteni pred vetrom.

Ob istrski obali, v mestih, kot so Poreč, Novigrad in Umag, so na voljo tudi jadralske šole ter možnost izposoje opreme za jadranje na deski in supanje. Ljubitelji podvodnega sveta pa lahko raziskujejo skalnate grebene in jame severnega Jadrana, kjer živijo številne vrste rib in drugih morskih organizmov.

Osupljivi razgledi iz jame Mala Kolombarica v Istri Foto: Brotherside

Zagorje in Medžimurje: aktivni oddih med vinogradi

Poleg obale številne možnosti za aktivne počitnice ponujata tudi severni hrvaški regiji Zagorje in Medžimurje, ki sta prav tako zelo blizu Sloveniji.

V Zagorju lahko obiskovalci poleg pohodništva in kolesarjenja uživajo tudi v nekoliko drugačnih doživetjih, na primer v jahanju v Kumrovcu ali vožnji s štirikolesniki v okolici Pregrade. V Krapinskih Toplicah so na voljo tudi panoramski helikopterski poleti, ki razkrivajo valovito pokrajino vinogradov in gričev.

Medžimurje je še posebej priljubljeno med kolesarji. Regija ponuja številne urejene poti, med najbolj znanimi pa je medžimurska vinska cesta, ki vodi skozi vinograde in majhne vasi. Kolesarske poti povezujejo kraje, kot so Čakovec, Štrigova in Prelog, ter omogočajo raziskovanje pokrajine ob rekah Muri in Dravi.

Za ljubitelje adrenalina so na voljo tudi padalstvo, paintball in karting. Posebno doživetje pa je lahko tudi polet z balonom nad vinogradi in rečnimi ravnicami.

Polet z balonom v Medžimurju Foto: CNTB

Aktivne počitnice tik čez mejo

Zaradi bližine Slovenije, raznolike pokrajine in bogate ponudbe aktivnosti je severni del Hrvaške odlična izbira za aktiven oddih – bodisi za enodnevni izlet bodisi za oddih v naravi med koncem tedna.

Od pohodništva in kolesarjenja po gozdnatih hribih do kajakaštva ob obali ali raziskovanja vinorodnih pokrajin – možnosti je veliko. Prav ta raznolikost pa je razlog, da se številni obiskovalci na te destinacije vračajo znova in znova. Hrvaška velja tudi za varno in prijazno destinacijo, kar obiskovalci občutijo na vsakem koraku – od urejenih poti in naravnih parkov do majhnih mest in obmorskih krajev. Prav zato je idealna za kratek počitek čez mejo, kjer se občutek varnosti prepleta z lepoto pomladne narave in sproščenim oddihom na prostem.

Naročnik oglasne vsebine je zavod Hrvaška turistična skupnost.