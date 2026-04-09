Putin za pravoslavno veliko noč naznanil prekinitev ognja z Ukrajino

Vladimir Putin, Rusija, Kremelj | Foto Reuters

Ruski predsednik Vladimir Putin je naznanil prekinitev ognja z Ukrajino za čas pravoslavnih velikonočnih praznikov, je po poročanju tujih tiskovnih agencij danes sporočil Kremelj. Ukrajina je že pred tem predlagala prekinitev sovražnosti med prazniki.

"Premirje je razglašeno od 11. aprila od 16. ure (15. ure po srednjeevropskem času) do konca 12. aprila," so danes sporočili iz Kremlja.

Navedli so še, da je generalštab ruske vojske prejel navodila, da v tem obdobju ustavi vse bojne operacije. Dodali so, da so se enote pripravljene "odzvati na morebitne provokacije sovražnika".

Volodimir Zelenski
Novice Zelenski ponovil predlog Moskvi: Pripravljeni smo se odzvati enako

"Predvidevamo, da bo ukrajinska stran sledila zgledu Ruske federacije," sporočilo Kremlja še povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v začetku tedna dejal, da je prek ZDA posredoval predlog za praznično premirje, saj so pogajanja za končanje konflikta v Ukrajini zašla v slepo ulico zaradi vojne na Bližnjem vzhodu.

ruska podmornica
Novice Velika Britanija mesec dni sledila trem ruskim podmornicam
Ukrajina robot UGV Vojna v Ukrajini
Novice Velike spremembe v vojni v Ukrajini
