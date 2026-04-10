moda poletje pomlad črtast vzorec nakupovalni vodnik nakupovalni vodnik

Petek, 10. 4. 2026, 4.00

Nakupovalni vodnik

Črtast vzorec se vrne vsako sezono in letos bo znova povsod

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Črte so eden tistih modnih vzorcev, ki nikoli zares ne izginejo, temveč se vsako sezono vračajo v nekoliko osveženi podobi. Tudi to pomlad in poletje bodo znova v ospredju, saj prinašajo občutek lahkotnosti, urejenosti in brezčasne elegance. Ne glede na to, ali prisegate na klasične mornarske kombinacije ali bolj igrive barvne različice, so črte popolna izbira za vsakodnevne in bolj premišljene stajlinge. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo, kakšne kose s črtami bomo letos nosili.

Lahkotni puloverji s črtami

Lahkotni puloverji s črtami so idealni za prehodno obdobje, ko jutra in večeri še vedno zahtevajo dodatno plast. Najbolj priljubljeni bodo modeli v nevtralnih tonih, kot so bež, bela in mornarsko modra, ki jih zlahka kombinirate z džinsom ali lahkotnimi hlačami. Tak pulover deluje sproščeno, a hkrati dovolj urejeno, da ga lahko vključite tudi v bolj prefinjen videz.

Majice s črtami

Majice s črtami ostajajo nepogrešljiv kos vsake garderobe. Letos bodo v ospredju nekoliko širši kroji in mehki materiali, ki omogočajo udobje ves dan. Klasična kombinacija bele in temnomodre barve ostaja večna, vendar boste pogosto srečevali tudi sveže različice z nežnimi pastelnimi odtenki. Takšna majica je popolna osnova za minimalističen, a dodelan videz.

Srajce s črtami

Srajce s črtami prinašajo pridih elegance in so odlična izbira tako za poslovne kot sproščene priložnosti. Posebej modne bodo nekoliko prevelike silhuete, ki jih lahko nosite samostojno ali kot lahkotno plast čez top ali majico. Navpične črte vizualno podaljšajo postavo, zato so odlična izbira, če želite ustvariti bolj vitko silhueto.

Obleke s črtami

Obleke s črtami bodo letos prava zvezda toplih dni. Od lahkotnih lanenih modelov do bolj strukturiranih krojev, črte dodajo zanimiv vizualni element brez pretirane vpadljivosti. Izbirate lahko med drobnimi črtami ali bolj izrazitimi vzorci, ki ustvarijo opazen videz. Takšna obleka je popolna izbira za mestne sprehode, dopust ali sproščene poletne večere.

