B. B.

Četrtek,
9. 4. 2026,
8.04

9 minut

Domen Prevc

Četrtek, 9. 4. 2026, 8.04

Dosežen dogovor

Diskvalifikacija Domna Prevca: dosežen je dogovor

Foto Guliverimage

Po zapletu v Oberstdorfu nov preobrat. Fis in SZS sta našli rešitev.

Foto: Guliverimage

Pri zapletu z diskvalifikacijo Domna Prevca na svetovnem prvenstvu v poletih v Oberstdorfu je prišlo do dogovora. Smučarska zveza Slovenije in Mednarodna smučarska in deskarska zveza sta na koncu le našli skupni jezik.

Po zavrnitvi pritožbe je slovenska stran sprožila postopek na Mednarodnem športnem razsodišču (CAS), a je bila tožba po doseženem dogovoru umaknjena. Pomembno je, da spor ni ostal le pri enem primeru, temveč je odprl širšo razpravo o pravilih.

Pod okriljem Fisa se bo ustanovila posebna delovna skupina. Ta bo imela nalogo, da pregleda obstoječa pravila in jih nadgradi tako, da bodo bolj jasna, enotna in predvsem transparentna. Delovna skupina bo obravnavala predvsem vprašanja, povezana s tekmovalnimi postopki, opremo in odločevalskimi procesi, ter pripravila konkretne predloge sprememb, ki naj bi bili sprejeti še pred začetkom sezone 2026/2027.  Prvi sestanek delovne skupine bo že ta petek v Pragi.

Uroš Zupan: Zadovoljni smo

Direktor Smučarske zveze Slovenije Uroš Zupan je poudaril, da obstaja širše vprašanje jasnosti pravil in zaupanja v sistem. "Zadovoljni smo, da smo skupaj s Fisom našli pot do rešitve, ki presega konkreten dogodek in prinaša konkretne korake za prihodnost. Ustanovitev delovne skupine razumemo kot pomemben premik k bolj transparentnim, enotnim in športnikom prijaznim pravilom. Naš cilj ostaja enak, pošten in razumljiv šport za vse.

Smučarski skoki se že dolgo soočajo z nekaj nejasnimi pravili, a zdaj očitno prihaja priložnost za spremembe. Bo tokrat res prišlo do njih?

