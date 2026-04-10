Kupil sem avtomobil, pri katerem menjalnik meče iz prve prestave. Prodajalec, ki je fizična oseba, mi je zatrjeval, da z menjalnikom ni nič narobe in da je težava le v gumici pri ročici oziroma v sami ročici. Zaradi te napake mi je tudi nekoliko znižal ceno vozila. Kasneje sem vozilo peljal k mehaniku, ki je ugotovil mehansko napako v menjalniku. Prodajalec zdaj trdi, da mi je ceno že znižal zaradi te napake, čeprav se je izkazalo, da gumica pri ročici ni bila vzrok za izpadanje iz prve prestave. Ali lahko v takem primeru uveljavljam stvarno oziroma skrito napako?

V vašem primeru žal manjka nekaj podatkov, in sicer: kdaj ste kupil vozilo, kdaj ste prvič grajal napako, letnik vozila in prevoženi kilometri.

Ne glede na to pa vam posredujemo odgovor, kot sledi:

Kdaj gre pri rabljenem vozilu za stvarno oziroma skrito napako?

Zakon o varstvu potrošnikov vaš primer obravnava kot neskladnost blaga. Pomemben je tudi podatek o starosti vozila in opravljenih kilometrih ter nenazadnje cena vozila. Običajna obraba blaga se namreč ne šteje kot neskladnost blaga, teh podatkov pa žal nimamo.

Predvidevamo, da ste napako pravočasno grajal in zahteval brezplačno vzpostavitev skladnosti oziroma odpravo napake na menjalniku.

Zakon o varstvu potrošnikov, ki je pričel veljati v začetku leta 2023, predvideva objektivne zahteve za skladnost blaga, v vašem primeru to pomeni:

- blago mora ustrezati namenom, za katere se običajno uporablja blago iste vrste, pri čemer je treba, kadar je to primerno, upoštevati druge predpise, tehnične standarde ali v primeru neobstoja takih tehničnih standardov panožne kodekse ravnanja, ki se uporabljajo za posamezni sektor.

Poleg tega predvideva tudi subjektivne zahteve za skladnost blaga, ki bi v vašem primeru pomenile:

- blago ustreza opisu, vrsti, količini in kakovosti ter ima funkcionalnost, združljivost, interoperabilnost in druge lastnosti, kot je zahtevano v prodajni pogodbi;

Kaj lahko kupec zahteva, če prodajalec napako zamolči?

Kupec ima pravico zahtevati odpravo napake. Če se le ta ne more odpraviti ali se ne odpravi, pa lahko vloži zahtevek na znižanje kupnine ali celo odstopi od prodajne pogodbe.

V vsakem primeru ima potrošnik v zvezi z uveljavljanjem jamčevalnega zahtevka tudi odškodninski zahtevek do prodajalca, in sicer lahko zahteva povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza blaga.

Svetujemo vam, da vso komunikacijo s prodajalcem opravljate pretežno v pisni obliki, saj bo to pomembno pri morebitnem sodnem postopku.

Ali znižanje kupnine izključi poznejše zahtevke kupca?

Kot potrošnik ste torej upravičen najprej do odprave napake, če napaka ne pomeni normalne obrabe stvari. Če napaka ni odpravljena, lahko zahtevate znižanje kupnine in v končni fazi tudi razveljavitev kupoprodajne pogodbe za vozilo.

