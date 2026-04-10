Kako na hrvaški spektakel? Že prvi ovinek relija za SP le osem kilometrov od Slovenije.

Danes se na Hrvaškem začenja reli za svetovno prvenstvo, ki bo s tremi hitrostnimi preizkušnjami potekal v neposredni bližini Slovenije, vmesna etapa pa bo celo prvič peljala prek slovenskega ozemlja. Na cestah se sodeč po videnem obeta pravi avtomobilski “rokenrol”, kar bo povšeči več sto tisoč obiskovalcem te prireditve.

Eden izmed neposrednih dostopov do trase relija iz Slovenije. Foto: Gregor Pavšič Hrvaška ta konec tedna že petic (prvič po letu 2024) gosti reli za svetovno prvenstvo. Celotna trasa relija je dolga nekaj nad 1.300 kilometrov, od tega bo skupno 20 hitrostnih preizkušenj dolgih natanko 300 kilometrov. Kot smo v zadnjih tednih že večkrat poročali, se je reli iz Zagreba preselil na Reko - s tem se je nekoliko spremenila njegova konfiguracija, bistvo pa ostaja enako - čaka nas spektakularna asfaltna dirka, ki bo polna visokih hitrosti, popeskanih ovinkov, prevojev, skokov in predvsem med seboj zelo raznolikih odsekov. Dobra novica za ljubitelje hitrih dirkalnih avtomobilov v Sloveniji je ta, da del relija spet poteka tudi zelo blizu Sloveniji.

Prvi oster ovinek le osem kilometrov od slovenske državne meje

Danes se prva hitrostna preizkušnja relija začne ob 9.13. Štart bo v malem zaselku Vodice v Čičariji. Takoj po štartu se nahaja prvi zelo oster levi ovinek, kjer bodo vozniki morali za ritmičen začetek morda že potegniti ročno zavoro in prvič drseti. Ta ovinek je le osem kilometrov stran od slovensko-hrvaške državne meje, kamor tako cesta pripelje neposredno iz Slovenije.

Petek, 10. april 2026

9.13 HP 1 Vodice-Brest (14,1 km)

10.11 -HP 2 jezero Butonigla-Motovun (13,7 km)

11.14 HP 3 Beram-Cerovlje (23,7 km)

12.02 HP 4 Učka (11,7 km)

15.15 HP 5 Vodice-Brest (14,1 km)

16.13 HP 6 jezero Butonigla-Motovun (13,7 km)

17.16 HP 7 Beram-Cerovlje (23,7 km)

18.04 HP 8 Učka (11,7 km)

Sobota, 11. april 2026

8.43 HP 9 Platak (16,2 km)

9.41 HP 10 Ravna Gora-Skrad (10,1 km)

11.05 HP 11 Generalski Stol-Zdihovo (22,4 km)

12.03 HP 12 Pećurkovo Brdo-Mrežnički Novaki (9,1 km)

14.12 HP 13 Platak (16,2 km)

15.05 HP 14 Ravna Gora-Skrad (10,1 km)

16.23 HP 15 Generalski Stol-Zdihovo (22,4 km)

17.22 HP 16 Pećurkovo Brdo-Mrežnički Novaki (9,1 km)

Nedelja, 12. april 2026

8.05 HP 17 Bribir-Novi Vinodolski (14,1 km)

9.05 HP 18 Alan-Senj (14,5 km)

10.38 HP 19 Bribir-Novi Vinodolski (14,1 km)

13.15 HP 20 Alan-Senj (14,5 km)

15.30 cilj relija (Opatija)

To je dobesedno prvi ovinek relija. Nahaja se osem kilometrov stran od slovensko-hrvaške meje pri Vodicah v Čičeriji. Foto: Gregor Pavšič

Mimo mejnega prehoda Rakitovec pelje trasa relija po ozemlju Slovenije. Foto: Gregor Pavšič

Hitrostna preizkušnja Vodice-Brest ima 67 sodniških mest - na vseh bodo delali slovenski sodniki. Foto: Gregor Pavšič

Ker je na relijih za svetovno prvenstvo veliko pozornosti usmerjene v varnost obiskovalcev, je treba obisk relija temu primerno dobro načrtovati. Pol ure pred štartom prvega dirkalnika ni več dovoljeno hoditi po cesti. Zato je priporočljivo, da ste na hitrostni preizkušnji že vsaj uro ali uro in pol prej - tako bo dovolj časa, da poiščete primerno zanimiv odsek z možnostjo varnega ogleda. Mimogrede, mnogi navdušenci so že današnjo noč prebili ob trasi relija. Večina v kamperjih.

Vsaka hitrostna preizkušnja jih skriva veliko. Preizkušnja Vodice-Brest ima še vmesni dostop prek Lanišća in Trstenika, dostop pa je mogoč tudi prek cilja. Tja iz Slovenije pripeljete prek mejhnega prehoda Rakitovec. Tam približno 600 metrov trase relija po cilju te preizkušnje pelje tudi prek ozemlja Slovenije.

Nekateri odseki bodo močno popeskani. To je včerajšnji prizor današnje preizkušnje proti Motovunu. Foto: Gregor Pavšič

Danes na Hrvaškem vozijo štiri različne hitrostne preizkušnje in sicer vsako po dvakrat (dopoldne in popoldne), vmes in zvečer pa se karavana ustavi v servisnem parku na dirkališču Grobnik. Ker je trasa precej razpotegnjena, je bolj ali manj zelo težko v enem krogu preizkušenj videti več kot eno. Druga preizkušnja s ciljem pri Motovunu bo še veliko težja od prve, ki je najbolj “slovenska”.

Prav raznovrstnost cest bo zaznamovala četrti reli letošnjega svetovnega prvenstva. Če bi se odpeljali od današnjih preizkušenj v hrvaški Istri do najbolj oddaljenih sobotnih preizkušenj južno od Karlovca, bi bila pot dolga več kot 170 kilometrov.

Video - slovenska posadka Mitja Klemenčič - Vili Ošlaj na shakedown testu

V soboto največ govora o novi preizkušnji, ki se konča blizu Vinice

Vse to vpliva na raznovrstnost - nekateri odseki so zaviiti, tehnični, precej je tudi hitrih odsekov. Veliko ovinkov bo popeskanih, ponekod pa bo cesta čista in podobna malemu (ožjemu) dirkališču. Ta raznovrstnost pa prinaša tudi veliko izbire za ogled relija v živo, le da večjih dostopov ni prav veliko. Ker bo tam gneče lahko precej, še enkrat več poudarjamo nujnost pravočasnega prihoda.

Hitrostni preizkušnji Učka (petek) in Platak (sobota) peljeta do najvišje nadmorske višine relija, za obe pa sta značilna zelo hitra spusta proti cilju. V soboto bo poleg že znanih preizkušenj Ravna Gora-Skrad in Pećurkovo Brdo-Mrežnički Novaki veliko pozornosti deležna nova preizkušnja Generalski Stol-Zdihovo. Ta je dolga 22,4 kilometra, tekmovalci pa so o njej govorili z veliko strahospoštovanja. V zadnjem delu se ta preizkušnja približa slovensko-hrvaški meji pri Vinici. Dostop je na primer mogoč v zadnji del preizkušnje prek zaselka Osojnik. V soboto bo vsaj iz vidika izvedbe “slovenska” omenjena preizkušnja Ravna Gora-Skrad. Tam bodo delali izključno slovenski funkcionarji in sodniki. Ta preizkušnja omogoča več dostopov, prav tako pa je dokaj blizu Slovenije na širšem področju Kočevja.

V nedeljo bo reli z zadnjimi štirimi hitrostnimi preizkušnjami (dve različni) gostoval na obalim Jadranskega morja pri Senju. Tam bo cilj zadnje hitrostne preizkušnje, ki se spušča strmo navzdol proti obali in ponuja ostre ovinke s pogledi na morje. V nedeljo dopoldne se bo karavana relija ustavila še v Novem Vinodolskem.

Servisni park je vse dni relija postavljen na dirkališču Grobnik. Foto: Gregor Pavšič Na najhitrejših odsekih, še posebej ob bližini naselja, bodo postavili umetne šikane. Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič