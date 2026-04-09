Avtor:
N. V.

Četrtek,
9. 4. 2026,
10.59

Trumpovega sina so gostili v Banjaluki, a ni jedel ne čevapčičev ne bureka

Donald Trump ml, Banjaluka | Donald Trump ml. z zaročenko Bettino Anderson v Banjaluki | Foto Dejan Rakita/PIXSELL

Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

Donald Trump ml. je v začetku tedna obiskal Banjaluko, kjer so ga pogostili v eni od tamkajšnjih restavracij. A na mizi ni bilo tradicionalnih balkanskih specialitet.

Donald Trump ml., najstarejši sin ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je v torek v spremstvu zaročenke Bettine Anderson obiskal Banjaluko. Tja je iz ZDA priletel z zasebnim letalom ter takoj po pristanku odšel na srečanje z lokalnimi podjetniki in politiki. Zatem ga je na svojem družinskem posestvu v kraju Bakinci gostil Milorad Dodik, nekdanji predsednik Republike Srbske in vodja vladajoče stranke v tej entiteti, nato pa so Trumpovega sina odpeljali v banjaluško restavracijo So.

Tam pa Trumpovemu sinu niso postregli tradicionalnih specialitet, kot so banjaluški čevapčiči ali burek, temveč suši, soparjene štručke oziroma tako imenovane bao buns ter takose, menda najbolj priljubljene jedi z menija restavracije, ki so jo izbrali za obisk Trumpa mlajšega.

"Danes smo gostili ameriško delegacijo in gospoda Donalda Trumpa ml.," so iz restavracije So ob posnetkih Trumpovega obiska zapisali na Instagramu, "v veliko čast nam je, da so nas prepoznali kot kraj, ki ustreza najvišjim standardom svetovnega gostinstva. Ponosni smo, da smo našo dolgoletno gostinsko tradicijo kronali s še enim obiskom na visoki ravni."

