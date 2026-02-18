Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Sreda,
18. 2. 2026,
15.29

Osveženo pred

1 ura, 29 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,14

Natisni članek

Natisni članek
Koper policija prometna nesreča

Sreda, 18. 2. 2026, 15.29

1 ura, 29 minut

Huda prometna nesreča: voznik pod vplivom drog trčil v stoječe vozilo, otroka poškodovana

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,14
slovenska policija, policija, policijsko vozilo | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Koprski policisti so danes dopoldne pred izvozom za Bertoke obravnavali hujšo prometno nesrečo, v kateri so bila udeležena tri vozila. 40-letni povzročitelj nesreče ni upošteval prometne signalizacije za dela na cesti in trčil v stoječe vozilo pred seboj, tega pa je odbilo v naslednje vozilo. Povzročitelj je v nesreči utrpel hudo poškodbo roke, otroka, ki sta bila v njegovem vozilu, pa sta bila lažje poškodovana, so sporočili s Policijske uprave Koper. Pri 40-letniku so opravili hitri test na prepovedane droge, ki je bil pozitiven.

Policisti so ugotovili, da je prometno nesrečo povzročil 40-letni voznik osebnega avtomobila iz Kopra, ki je pred izvozom za Bertoke v smeri proti Ljubljani brez zaviranja trčil v stoječe vozilo pred seboj, tega pa je odbilo v naslednje vozilo. Voznik namreč ni upošteval omejitve hitrosti in prometne signalizacije za delo na cesti, ki se izvaja na levem prometnem pasu glavne ceste iz smeri Kopra proti Bertokom. 

40-letni povzročitelj je v nesreči utrpel zlom roke, otroka v njegovem vozilu, stara 6 in 8 let, sta lažje poškodovana. V drugem vozilu sta 60-letnik iz okolice Kopra in njegova pet let mlajša sopotnica utrpela lažje poškodbe. 42-letni voznik tretjega vozila iz Hrvatinov pa jo je odnesel brez poškodb. 

Kot so sporočili s PU Koper, je bil pri povzročitelju hitri test pozitiven na prepovedane droge, zaradi česar je bil odrejen strokovni pregled. Policija obravnava sum storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu, so še sporočili. 

Policija, policijski helikopter
Novice Na območju Pokljuke hudo padla 61-letna turna smučarka
Kriminalist
Novice V Sloveniji razbili mednarodno kriminalno združbo, ki je delovala tudi v športu
Koper policija prometna nesreča
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.