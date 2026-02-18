Huda prometna nesreča: voznik pod vplivom drog trčil v stoječe vozilo, otroka poškodovana

Koprski policisti so danes dopoldne pred izvozom za Bertoke obravnavali hujšo prometno nesrečo, v kateri so bila udeležena tri vozila. 40-letni povzročitelj nesreče ni upošteval prometne signalizacije za dela na cesti in trčil v stoječe vozilo pred seboj, tega pa je odbilo v naslednje vozilo. Povzročitelj je v nesreči utrpel hudo poškodbo roke, otroka, ki sta bila v njegovem vozilu, pa sta bila lažje poškodovana, so sporočili s Policijske uprave Koper. Pri 40-letniku so opravili hitri test na prepovedane droge, ki je bil pozitiven.

Policisti so ugotovili, da je prometno nesrečo povzročil 40-letni voznik osebnega avtomobila iz Kopra, ki je pred izvozom za Bertoke v smeri proti Ljubljani brez zaviranja trčil v stoječe vozilo pred seboj, tega pa je odbilo v naslednje vozilo. Voznik namreč ni upošteval omejitve hitrosti in prometne signalizacije za delo na cesti, ki se izvaja na levem prometnem pasu glavne ceste iz smeri Kopra proti Bertokom.

40-letni povzročitelj je v nesreči utrpel zlom roke, otroka v njegovem vozilu, stara 6 in 8 let, sta lažje poškodovana. V drugem vozilu sta 60-letnik iz okolice Kopra in njegova pet let mlajša sopotnica utrpela lažje poškodbe. 42-letni voznik tretjega vozila iz Hrvatinov pa jo je odnesel brez poškodb.

Kot so sporočili s PU Koper, je bil pri povzročitelju hitri test pozitiven na prepovedane droge, zaradi česar je bil odrejen strokovni pregled. Policija obravnava sum storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu, so še sporočili.