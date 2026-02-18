V Sloveniji razbili mednarodno kriminalno združbo, ki je delovala tudi v športu

Z mariborske policijske uprave so sporočili, da so mariborski kriminalisti v sodelovanju z Europolom, Upravo kriminalistične policije Generalne policijske uprave ter drugimi enotami policijskih uprav končali obsežno, dlje časa trajajočo kriminalistično preiskavo, v okviru katere je bila razbita mednarodna organizirana kriminalna združba, ki je delovala na območju države. Ta je neupravičeno prodajala prepovedane droge, nedovoljene snovi v športu ter zdravila brez delovanja za promet na območju Evropske unije in širše.

V zaključni akciji je sodelovalo približno sto kriminalistov in policistov. Na podlagi zakona o kazenskem postopku je bilo zoper 11 oseb odrejeno pridržanje, trenutno pa so v pridržanju še štiri osebe. Vsi vpleteni so utemeljeno osumljeni storitve 57 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, kaznivih dejanj proizvodnje in prometa ponarejenih sredstev za zdravljenje, zdravil, ki nimajo dovoljenja za promet, ali medicinskih pripomočkov, ki ne izpolnjujejo zahtev glede skladnosti, ter kaznivih dejanj pranja denarja.

Na več lokacijah na območjih policijskih uprav Maribor, Ljubljana, Celje, Murska Sobota in Kranj so na podlagi odredb mariborskega okrožnega sodišča pri 11 osebah izvedli več hišnih in osebnih preiskav. Predkazenski postopek usmerja Specializirano državno tožilstvo. Do zdaj so zasegli približno 60 tisoč tablet, ampul in vial ter več vrst prepovedanih drog, nedovoljenih snovi v športu in zdravil brez dovoljenja za promet. Ker preiskava še poteka, bi lahko bilo končno število zaseženih snovi tudi višje. Trenutno nadaljujejo hišne preiskave in druge preiskovalne aktivnosti, so sporočili s PU Maribor.